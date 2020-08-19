realme品牌以年輕、高C/P值的定位，在推出Android手機產品後又陸續推出多款智慧穿戴與周邊產品，在台收穫不少「real迷」。近日，realme X3也從店商平台出發，帶給消費者全新選擇。這一款搭配高通Snapdragon 855+處理器的手機，竟然只需要新台幣一萬出頭就能入手，性價比頗為驚人。實際表現到底如何，一起來看看。

realme X3的機身設計上，延續了一絲絲OPPO手機(realme品牌原本OPPO子ˇ品牌，如今已獨立運作)的風格，機身上下都採用淺淺的凹槽設計，以橫向持握手機的時候，喇叭音效可以避免被手遮擋。雙卡插槽在底部，採用雙面設計，支援USB-C充電。左側有分離式的音量鍵、右側則是有整合指紋辨識功能的鎖定鍵。機身背面的鏡面設計在以不同角度持握或者觀賞時，都會呈現不一樣的光影表現，左上角搭配realme品牌字樣，辨識度不低。

realme X3機身照(左)。(黃慧雯攝)

realme X3機身照(右)。(黃慧雯攝)

realme X3電源鍵整合指紋辨識，右手持握時可以輕鬆解鎖。不然也可搭配臉部辨識解鎖一同使用。(黃慧雯攝)

realme X3機身照(底部，有SIM卡卡槽以及USB-C充電孔)。(黃慧雯攝)

realme X3機身照(頂端跟底部都有凹槽設計，減少遮擋音效)。(黃慧雯攝)

realme X3雙卡卡槽採用雙層設計。(黃慧雯攝)

realme X3採用挖孔螢幕設計，前置雙鏡頭。出廠即有貼膜。(黃慧雯攝)

realme X3在台推出7奈米製程高通Snapdragon 855+處理器搭配8GB LPDDR4x RAM、128GB UFS3.0 ROM的款式， 支援Wi-Fi 5、藍牙 5.0 。在安兔兔評測跑出500202的分數，約勝過77%的機種；在Geekbench 5則是得到單核心785分、多核心效能2445分的成績，在水準之上。較為可惜的是realme X3支援雙卡雙待，但是卻不支援microSD卡擴充，對於有需要在手機上安裝大型遊戲的用戶來說，128GB可能很快就會不夠用，要很勤勞的將手機中的影片、照片備分到其他位置。

realme X3的安兔兔評測(左)、Geekbench 5跑分結果。(手機截圖)

realme X3採用6.6吋螢幕、2400 x 1080解析度IPS 螢幕，支援120Hz螢幕更新率。雙箝制鏡頭採用挖孔設計，位在左上角。螢幕占比達到90.5%。正面覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃，共有冰川藍、北極白兩種機身顏色，評測的是前者。搭配4200mAh 電池，支援 30W Dart Charge 快充，55 分鐘可充至 100%。

針對遊戲體驗，不僅有120Hz螢幕可支援，還結合全新液體散熱技術，覆蓋手機內部熱源，利用大面積導熱銅片，加速手機散熱表現。軟體上則內建遊戲空間與遊戲助手模式，方便使用者進行遊戲相關設定，另外還有線性馬達可提升觸覺回饋感受，讓手遊玩起來更有感。

相機規格部分，realme X3前置 1600 萬畫素(f/2.1)與 800 萬畫素(105 度廣角、f/2.2)鏡頭；後置四攝組合，則是6400 萬畫素主相機(三星GW1感測器、26mm、f/1.8)、1200 萬畫素長焦鏡頭(51mm、f/2.5)、800萬畫素超廣角(視野119 度(16mm、f/2.3)、200萬畫素微距(4cm、f/2.4)鏡頭。支援 20 倍混合變焦，在 100 公尺以外的距離，也能捕捉；還內建星空模式，系統自動結合長時間曝光與多幀技術，增強夜間星空的拍攝表現。

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

realme X3主相機(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

realme X3廣角vs超廣角照片。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max廣角vs超廣角照片。(黃慧雯攝)

以下可以來看看realme X3對比iPhone 11 Pro Max在日夜間拍攝的表現。日間表現上，在色彩的還原跟調教上，realme X3看起來更為討喜；超廣角的變形校正也略為優秀；夜間的話，則是iPhone 11 Pro Max的表現比較均勻穩定，夜間場景下的表現更為一致。

整體而言，realme X3絕對算是一款超高C/P值的手機，可以中階價格買到高階規格，對於手機費用總是精打細算的你納入考量。相機表現上輕鬆支援20倍數位變焦，臨時遇到較遠的場景需要捕捉，也很堪用。色彩表現上也不會向特定品牌那麼鮮豔，較喜歡真實相片風格的朋友，可多加參考。

(科技)