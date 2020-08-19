realme品牌以年輕、高C/P值的定位，在推出Android手機產品後又陸續推出多款智慧穿戴與周邊產品，在台收穫不少「real迷」。近日，realme X3也從店商平台出發，帶給消費者全新選擇。這一款搭配高通Snapdragon 855+處理器的手機，竟然只需要新台幣一萬出頭就能入手，性價比頗為驚人。實際表現到底如何，一起來看看。
realme X3的機身設計上，延續了一絲絲OPPO手機(realme品牌原本OPPO子ˇ品牌，如今已獨立運作)的風格，機身上下都採用淺淺的凹槽設計，以橫向持握手機的時候，喇叭音效可以避免被手遮擋。雙卡插槽在底部，採用雙面設計，支援USB-C充電。左側有分離式的音量鍵、右側則是有整合指紋辨識功能的鎖定鍵。機身背面的鏡面設計在以不同角度持握或者觀賞時，都會呈現不一樣的光影表現，左上角搭配realme品牌字樣，辨識度不低。
realme X3在台推出7奈米製程高通Snapdragon 855+處理器搭配8GB LPDDR4x RAM、128GB UFS3.0 ROM的款式， 支援Wi-Fi 5、藍牙 5.0 。在安兔兔評測跑出500202的分數，約勝過77%的機種；在Geekbench 5則是得到單核心785分、多核心效能2445分的成績，在水準之上。較為可惜的是realme X3支援雙卡雙待，但是卻不支援microSD卡擴充，對於有需要在手機上安裝大型遊戲的用戶來說，128GB可能很快就會不夠用，要很勤勞的將手機中的影片、照片備分到其他位置。
realme X3採用6.6吋螢幕、2400 x 1080解析度IPS 螢幕，支援120Hz螢幕更新率。雙箝制鏡頭採用挖孔設計，位在左上角。螢幕占比達到90.5%。正面覆蓋第五代康寧大猩猩玻璃，共有冰川藍、北極白兩種機身顏色，評測的是前者。搭配4200mAh 電池，支援 30W Dart Charge 快充，55 分鐘可充至 100%。
針對遊戲體驗，不僅有120Hz螢幕可支援，還結合全新液體散熱技術，覆蓋手機內部熱源，利用大面積導熱銅片，加速手機散熱表現。軟體上則內建遊戲空間與遊戲助手模式，方便使用者進行遊戲相關設定，另外還有線性馬達可提升觸覺回饋感受，讓手遊玩起來更有感。
相機規格部分，realme X3前置 1600 萬畫素(f/2.1)與 800 萬畫素(105 度廣角、f/2.2)鏡頭；後置四攝組合，則是6400 萬畫素主相機(三星GW1感測器、26mm、f/1.8)、1200 萬畫素長焦鏡頭(51mm、f/2.5)、800萬畫素超廣角(視野119 度(16mm、f/2.3)、200萬畫素微距(4cm、f/2.4)鏡頭。支援 20 倍混合變焦，在 100 公尺以外的距離，也能捕捉；還內建星空模式，系統自動結合長時間曝光與多幀技術，增強夜間星空的拍攝表現。
以下可以來看看realme X3對比iPhone 11 Pro Max在日夜間拍攝的表現。日間表現上，在色彩的還原跟調教上，realme X3看起來更為討喜；超廣角的變形校正也略為優秀；夜間的話，則是iPhone 11 Pro Max的表現比較均勻穩定，夜間場景下的表現更為一致。
整體而言，realme X3絕對算是一款超高C/P值的手機，可以中階價格買到高階規格，對於手機費用總是精打細算的你納入考量。相機表現上輕鬆支援20倍數位變焦，臨時遇到較遠的場景需要捕捉，也很堪用。色彩表現上也不會向特定品牌那麼鮮豔，較喜歡真實相片風格的朋友，可多加參考。
(科技)
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