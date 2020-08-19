NBA今天上午9點將上演西區霸主湖人贏戰最大黑馬拓荒者，專家評估這個系列賽湖人恐遭硬仗，甚至「惡漢」巴克利直接看衰湖人止步首輪。然而，翻開詹姆斯的生涯紀錄，13次季後賽首輪全部過關，而且季後賽首輪首戰更是只輸過1場，換句話說，只要有詹姆斯坐鎮的球隊，最少都能闖進分區四強，拓荒者想要演出老八傳奇的難度非常高。

身為2003年選秀狀元的詹姆斯，過去14個球季都待在東區，效力於騎士的前兩個賽季都停留在例行賽，2005-06球季首嘗季後賽滋味，詹姆斯面對巫師的首戰就攻下32分、11籃板、11助攻，季後賽菜鳥的他，第一場比賽就繳出大三元成績單，技驚全場。

隔年首輪又碰到巫師，詹姆斯小試身手投進23分、9籃板、7助攻；2007-08季後賽首輪再次遭遇巫師，詹姆斯32分、6籃板、4助攻；2008-09賽季對上活塞，老詹38分、8籃板、7助攻；2009-10賽季迎戰公牛，詹姆斯24分、6籃板、5助攻、4阻攻。

2010-11球季碰到七六人，詹姆斯21分、14籃板、5助攻；2011-12球季遭遇尼克，詹姆斯面對好朋友安森尼，32分、4籃板、3助攻，騎士大贏33分；2012-13球季對決公鹿，老詹27分、10籃板、8助攻；2013-14賽季面對黃蜂，詹姆斯27分、9籃板。

2014-15球季迎戰塞爾提克，詹姆斯20分、6籃板、7助攻；2015-16賽季打活塞，老詹22分、6籃板、11助攻；2016-17賽季打溜馬，老詹32分、6籃板、13助攻；2017-18球季再戰溜馬，詹姆斯24分、10籃板、12助攻。

詹姆斯生涯季後賽首輪打了13次全部過關，詹姆斯系列賽首戰場均27.2分、8.1籃板、7.1助攻，唯一嘗到敗績的是最近一次對上溜馬之戰，當時騎士80比98敗下陣來，季後賽首輪首戰平均勝分9.4分，堪稱是21世紀最強的東區強權。

然而，詹姆斯上賽季轉戰西區改披湖人戰袍，立刻中斷連續13個球季闖進季後賽的紀錄，本季重返季後賽，面對西區眾多豪門，詹姆斯還能順風順水嗎？面對由利拉德領軍的拓荒者，連續13個塞季季後賽首輪皆勝的紀錄是否還能保得住？就看詹姆斯能發揮多少的戰鬥力，「一眉哥」安東尼戴維斯、庫茲馬等助手可以提供多少能量了！

(中時 )