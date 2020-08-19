現場實拍 四川青衣江洪峰過境，流量10500立方米每秒

上周四川樂山大佛受到岷江、青衣江、水渡河洪峰匯聚而淹掉佛腳平台，引起不少人擔憂這波災情可能相當嚴重。隨著長江第4號洪峰通過四川時，破了70年紀錄，再次淹了樂山大佛的腳趾，其後還跟著長江第5號洪峰，洪水未來的發展更是讓人膽戰心驚。專家估計，樂山大佛洗腳絕不會只是樂山的危機，而是四川省境內長江段的危機，目前四川的4條大河沱江、涪江、岷江、嘉陵江同時發生罕見洪水，若匯入長江，加上其後金沙江與重慶的洪水，可能形成高達每秒10萬立方米的洪水流量，這會是大陸有歷史紀錄以來的最大洪水。

有千年歷史的四川樂山大佛可說是人盡皆知，這尊通高71米的摩崖石刻造像坐落在岷江之上，是世界最高佛像，也是人類文化與自然的雙重遺產，對多數華人來說，還多了層宗教上的意義。因此，岷江、青衣江、大渡河匯聚時讓樂山大佛洗腳，特別讓人心驚。雖然為保護佛像，大陸已在佛腳部份以水泥包覆，像是穿了鞋一樣，雖然看似怪異，但這次卻也發揮了些保護的功能。

四川各地普降暴雨，境內各大河流水位暴漲，洪峰匯聚後可能發生嚴重災情。圖為本月10至17日的累計降雨量表。（圖／網易）

樂山大佛位於岷江邊上，暴雨過後岷江水位上漲淹到佛像腳趾，據當地官員表示，這狀況是近70年來首見。另一條在樂山交匯的青衣江近日水量更為驚人，一度測得超過每秒3萬立方米的流量，已是中共建政以來的第2高，這使得匯入後的岷江下游，流量逼近1949年的最高紀錄。

陸媒指出，樂山大佛洗腳帶來的危機不僅是樂山，也是整個四川盆地乃至整個長江川江段的危機。因為長期以來岷江都是成都平原最重要的水資源，以都江堰為代表的灌溉工程造就四川成都平原為「天府之國」。如今，四川暴雨導致沱江、涪江、岷江和嘉陵江等4大江口都發生了罕見的洪水，對整個四川或其下游的湖北都是重大威脅。

4條大河沱江、涪江、岷江、嘉陵江同時發生罕見洪水，若匯入長江，加上其後金沙江與重慶的洪水，可能形成高達每秒10萬米的洪水流量。圖為四川成都的洪水。（圖／中新社）

目前岷江流量超過每秒1.8萬立方米，加上支流與大渡河，匯入長江後可能達到每秒3.5萬立方米，加上涪江每秒2.3萬立方米、沱江洪峰每秒1.2萬立方米等接近或超出歷史最高紀錄的流量，以及匯入嘉陵江每秒2萬立方米的流量，4江洪峰合併後至少為長江增加每秒4萬立方米的流量。如果再合計源頭金沙江與重慶，洪峰流量可能高達每秒10萬立方米。這已經是歷史最大的洪水狀態，四川及其下游湖北面對的險情，令人十分憂心。

樂山市搶救受洪水圍困災民，隨著洪峰一波接著一波，未來搶險救災的任務非常沉重。（圖／新華社）

分析指出，現在還好有各級水利工程調度，可以把各河流的洪峰略為錯開，延後或分散洪水來襲的威力，再加上三峽水庫的攔截，可減輕不少長江中下游的洪水災情，但四川本身面對的嚴峻洪水仍不敢掉以輕心。樂山大佛淹到腳趾就已如此驚險，一旦淹到更高位置，就幾乎可以確定避免不了嚴重災情，對於四川的大量人口與重要的農業產出，救災都會是很沉重的負擔。

(中時新聞網)