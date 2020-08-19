京東數科旗下的個人金融業務品牌京東金融8月18日宣佈logo全面升級、並發佈品牌主張「一個懂金融的朋友」。京東數科副總裁謝錦生表示，定位上京東金融將成為一個聯結金融機構和金融用戶的開放平台，做用戶的「金融決策平台」，和金融機構的「第二增長場景」，而不再是簡單的資訊展示和交易撮合平台。

在用戶方面，截至目前京東金融APP已經有4億實名用戶，以中青年為主，集中在一、二線城市。

據《新京報》報導，機構與產品方面，據悉京東金融已聯合工商銀行、建設銀行、招商銀行、易方達基金、華夏基金、南方基金、平安保險、中國人保、泰康保險、中信證券、中信建投、安信證券等近千家持牌金融機構，推出近萬檔金融產品，涵蓋理財、借貸、保險、分期四大業務板塊。

此次升級中，京東金融還為金融機構搭建「金店」平台。謝錦生說明，用戶可從線上了解、選擇金融機構線下網點的產品，並直接選擇就近的線下網點預約辦理。

(旺報 )