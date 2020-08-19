金剛認愛小嫻，前女友梁云菲獻祝福。（圖／翻攝自臉書、IG）

藝人金剛（李信樵）和小嫻證實交往中，受到外界不少祝福，而金剛雖然不算正統帥哥，但生性幽默，過去情史頗豐富，緋聞名單一翻開全是大美女，且個個都身材火辣。

金剛早年因演出《麻辣鮮師》打開知名度，2007年赴香港發展翻紅，10年後與香港TVB合約到期便回台發展，而他在香港的那段時間傳出不少緋聞，其中也傳過他曾追求「最強小三」Mandy Lieu，兩人一起到日本出外景，當時金剛頻對女方獻殷情，但Mandy Lieu最後與澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）交往，兩人的緋聞才不了了之。

金剛和陳蕊蕊有過一段情。（圖／翻攝自IG）

金剛還與香港小姐張嘉兒、「神獸天使」蔡慧欣、搭檔阮小儀都傳過緋聞，每個都是天使臉蛋、魔鬼身材，而他真正認愛是2013年與陳蕊蕊的戀情，最後因性格不合結束3年情，另外，今年4月才和前「國光女神」梁云菲宣布分手。

如今金剛和小嫻譜出戀情，身旁朋友都很替他們開心，也望外界給兩人祝福及空間。

(中時新聞網)