據大陸文化和旅遊部網站消息指出，目前文化和旅遊部正在制定、修訂旅遊住宿業和旅遊景區標準，將反對食品浪費的內容列入其中。根據中新網報導，17日大陸文化和旅遊部黨組召開會議，會中強調文化和旅遊系統要進一步弘揚中華民族勤儉節約的美德。

第一是加強行業監管和引領，組織開展禁止餐飲浪費專項行動，積極引導景區景點、飯店民宿、旅遊餐飲等切實履行社會責任，加強行業自律，宣導文明旅遊，在文化和旅遊活動中遏制餐飲浪費現象。

第二是充分發揮各類文旅陣地作用，廣泛開展多種形式的厲行節約、反對浪費宣傳活動，在文藝創作及各類文化和旅遊活動中弘揚中華民族勤儉節約、戒奢克儉的優良傳統。

第三是從自身做起，加強部系統幹部職工教育，從小處著手、從日常抓起，身體力行杜絕浪費。

目前大陸文化和旅遊部除制定、修訂旅遊住宿業和旅遊景區標準，將反對食品浪費的內容列入其中。同時還將加強對旅行社經營管理和導遊人員的教育培訓，加強對遊客引導和提醒，督促旅遊過程做到節約飲食、綠色消費，並指導行業協會開展行業自律。

(旺報 )