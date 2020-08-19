首屆「a-nation online 2020」演出藝人名單前幾日公開，除了眾人熟知的日韓藝人外，這次更邀請到10多組華語藝人跨海力挺，即將推出首張專輯《GX》的吳映潔（鬼鬼），日前知道要參與a-nation演出， 她表示：「很期待這個活動，這是我第一次參加公司的活動，也會是我新歌第一次的Live演出。以我的性格來說，真的蠻緊張的。這演唱會是線上的嘛，希望有海外的粉絲會喜歡我的新歌。」

鬼鬼說：「很期待這個活動，這是我第一次參加公司的活動，也會是我新歌第一次的Live演出。以我的性格來說，真的蠻緊張的。這演唱會是線上的嘛，希望有海外的粉絲會喜歡我的新歌。」先前順利結束兩場個人音樂會的黃偉晉，對於這個活動也很興奮，首次以個人身分參加，他說：「感覺會緊張一點，畢竟是第一次以個人身份在a-nation出現，不過也因為線上的關係，會消除些緊張感，能夠在這次演出名單中，還是覺得很榮幸。自己也很期待，到時候螢幕上的呈現會是怎樣。如果跟日本的粉絲自我介紹的話，應該會形容『我是諧星界的文青歌手』這樣子。」並且將帶來特別嘉賓婁峻碩一起參與這個盛大的音樂盛典。

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