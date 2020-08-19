Marz23近來推出新個人專輯《23》，17日晚間舉辦發片派對，一連演出三首歌〈Everything〉、〈我不是饒舌歌手〉及〈那種人〉，不過當天現場對於這次在朋友、媒體面前的特別演出，Marz23笑說:「平常台下都是歌迷，今天幾乎都是自己的朋友，感覺有點不習慣，在朋友面前耍帥有點尷尬，但跟大家一起同歡的感覺真的很好！」

而他過去時常受邀到夜店演出，不過因為場地狹小，現場人數又眾多，他因為太過擁擠，數次唱到缺氧，直言非常痛苦，他憶起現場總是擠滿人，更曾氧氣不足，連菸都點不著，他透露當下真的覺得不適，會把麥克風轉向讓大家一起唱，他趁空檔休息一下。

他還提到因為在台上嗨唱，氣氛熱鬧，他有時忍不住直接脫掉上衣，一脫掉後，台下的粉絲就會立刻擁上要搶奪衣服，還會有人對他襲胸，他笑說：

「被搶走的話，我回家就沒衣服穿了。」並透露女友有時候也會因此吃醋。

(中時 )