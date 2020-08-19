蔡姓屋主的兒子（躺在擔架者）被警消救出，輕微嗆傷，所幸沒有生命危險。（黃世麒攝）

台北市內湖民權東路六段一棟住宅大樓發生火警。（黃世麒攝）

台北市民權東路六段巷內一棟住宅大樓19日凌晨3時許發生火警，警消獲報到場發現1樓有濃煙竄出，立即布水線滅火並搜尋受困的蔡姓屋主一家4口，所幸4人及時被警消救出，意識皆清楚，僅女兒及兒子有輕微嗆傷，送往三軍總醫院觀察。

據了解，起火原因疑似是屋內的電器走火釀災，燃燒面積約3平方公尺，至於確定的火警原因及財物損失，則由警消調查釐清中。

(中時 )