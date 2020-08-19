疑電器起火釀災 北市一家四口受困 兒女嗆傷送醫 05:452020/08/19 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡姓屋主（中）被救出時臉上盡是痛苦表情，不斷向警消人員表示兒子仍在屋內。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡姓屋主的兒子（躺在擔架者）被警消救出，輕微嗆傷，所幸沒有生命危險。（黃世麒攝） 台北市內湖民權東路六段一棟住宅大樓發生火警。（黃世麒攝） 台北市民權東路六段巷內一棟住宅大樓19日凌晨3時許發生火警，警消獲報到場發現1樓有濃煙竄出，立即布水線滅火並搜尋受困的蔡姓屋主一家4口，所幸4人及時被警消救出，意識皆清楚，僅女兒及兒子有輕微嗆傷，送往三軍總醫院觀察。 據了解，起火原因疑似是屋內的電器走火釀災，燃燒面積約3平方公尺，至於確定的火警原因及財物損失，則由警消調查釐清中。 (中時 ) #警消 #火警 #原因 #嗆傷 #電器 也許您會感興趣 社會熱門新聞 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 直擊偷拍》6旬男007魂上身 潛入私娼偷拍巨乳賣春妹 慘遭住戶揭穿恐嚇「包軌」 - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 - 社會 金髮妞出門找男友離奇消失 警發現已牙齒拔光頭皮掀起慘死野外 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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