台南市警察局玉井分局執行清山專案，查緝外役監逃逸受刑人，以打擊不法、防範犯罪發生。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局玉井分局行政區為玉井、楠西、南化三個區，轄區幅員遼闊，山區空屋、廢棄工寮數量眾多，易淪為逃犯及不法分子、宵小及歹徒藏匿處所，由於日前甫發生台南市明德外役監獄槍砲犯受刑人逃獄事件，玉井分局18日上午執行清山專案，以打擊不法、防範犯罪發生。

玉井分局轄區地理位置位居台南市東南隅，地形複雜，山林密布，其中南化區玉山里、北寮里山區人煙罕至，天然隱密性高，增加宵小查緝難度，特於18日上午執行清山專案。

本次結合玉井分局警力、南化區義警、民防隊員共計動員9名，區分3組針對南化區玉山里、北寮里易藏匿犯罪可能熱點，實施空屋、工寮、農地及可疑處所，展開全面清查。

本日清查犯罪熱點、空屋、廢棄工寮計18處，未發現不法情事。分局長楊青垂表示，本次專案員警以機車巡邏為主，除更具機動力外，更能深入偏僻角落，以利任務遂行。

楊青垂表示，警方仍將以積極勤務作為，持續不定時規畫專案勤務，檢肅山區各類不法活動，以防範要犯潛藏山區犯罪，以確保民眾生命財產安全。

(中時 )