2007年間成立的「社團法人公民監督國會聯盟」（公督盟），定期會替立委諸公「打分數」，這份評鑑報告每每成為選戰中的利器。然而，立法院近日爆發1992年全面直選以來，最嚴重的立委收賄弊案，涉案的徐永明、蘇震清和趙正宇等人，都曾獲公督盟評鑑為「優秀立委」，實在相當諷刺。對此，公督盟喊冤，強調會追回涉案立委獎狀，並怪罪國會防貪機制有漏洞，不過，仍有不少立委砲轟：「公督盟一點都不公！」

延燒多年的SOGO案近日又讓六位前後任立委，捲入收賄風暴，其中現任民進黨立委蘇震清與前時代立委、時代力量主席徐永明，都不僅一次被評比為優秀立委，無黨籍立委趙正宇也不例外，令政壇為之譁然，也引發外界對於公督盟立委評鑑公正性的質疑。但公督盟被問及此事時主張，應針對立委等公職人員的財產異常增減，進行更實質的動態盤查進行補強，而非只做年度申報，卻未實質查核申報內容。公督盟將評鑑失誤的結果歸咎於立院立法還不夠嚴格，也讓許多立委聽到後頗不以為然，認為公督盟在閃避責任。

每逢大選，候選人經常引用公督盟的評鑑來宣傳自己，在部分競爭白熱化選區，公督盟的評鑑成果更是決定成敗的「最後一根稻草」。但以朝野立委和學者直言，公督盟評鑑「重量不重質」，而且具主觀性、特定政治色彩濃厚，未必能夠真實呈現立委的問政表現，也平白增加立委助理的工作負擔。

公督盟定期出版立委評鑑專刊，因行之有年、具有一定知名度，大部分朝野立委都不敢不配合。（圖／薛孟杰攝）

本刊調查，五月二十二日，公督盟人員在立法院召開評鑑說明會。當時有助理質疑，標榜「公民監督」的公督盟，卻僅是上網調閱立委出缺勤紀錄，其他「公民評鑑」、「 加分指標」和「減分指標」的評分項目都頗主觀，並抱怨「立委自評」增加國會辦公室負擔，卻遭公督盟人員回嗆：「立委辦公室不也經常施壓部會提供資料，助理有什麼好抱怨？」

事實上，為了表決監察委員、NCC委員的人事同意權，立法院加開臨時會，朝野立委天天上演全武行，搞得立委助理除了得忙著「護主避險」，散會後還得加班趕在七月三十一日前，完成公督盟「下令」立委繳交的「立委自評」資料。就在助理群辛苦地替自家老闆爭取評鑑成績之際，卻驚爆無黨籍立委趙正宇等多名曾獲公督盟評鑑為「優秀立委」的「好學生」，分別涉入「陽明山土地開發弊案」或「SOGO經營權案」而遭收押，也瞬間讓長期不滿公督盟高姿態的立委與助理，情緒大爆發。

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(中時新聞網)