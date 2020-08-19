「我就是公督盟評鑑的受害者！」前國民黨立委陳學聖無奈地指出，第八屆立委任內，國民黨中央因質疑公督盟過於親綠，評鑑有失公允，要求藍委不要配合評鑑，他因此沒有上繳資料，所以第九屆立委選舉時，遭到對手以公督盟評鑑展開攻擊。

陳學聖驚險連任第九屆立委後，立即「學乖」配合公督盟評鑑作業，「不過，我不願被公督盟評鑑立委提案『重量不重質』的作法牽著走，並沒有提出很多法律草案，僅專注一、兩項重大法案，結果就因提案數不夠多，導致公督盟的評鑑成績不佳。」陳學聖指出，不少立委為了衝高公督盟的評分而瘋狂提案，甚至將前幾屆「屆期不連續」的未通過草案，重新包裝端出，他就親眼見到自己在第九屆提出的法律案，因為沒有完成三讀，在借期不連續的原則下，被某第十屆立委照抄大部分內容，然後換個草案名字再度提案。但當媒體追問是哪位立委這麼「拼業績」，陳學聖說「既然已經不擔任立委、就不必再得罪人」了，拒絕說明。

公督盟立委評鑑在大選時常被候選人引用，甚至還有候選人曾說出若只要有一次被公督盟列入待觀察名單，就請辭的競選承諾。（圖／報系資料照）

「去年第十屆立委選舉時，對手趙正宇陣營不斷散發公督盟之前的評鑑結果，攻擊我是『公督盟認證的放牛班立委』，但真相絕非如此。」陳學聖認為，趙正宇陣營利用「公督盟評鑑成績」攻擊他，也是他高票落選的原因之一，「趙正宇是公督盟推薦的優秀立委，我卻不清楚他推動過什麼重大法案？」

面對趙正宇現因「陽明山土地開發弊案」涉嫌收賄遭法院收押，陳學聖諷刺地說：「個人成敗事小，但偏頗評鑑誤導選民事大，難道貪腐也是一種評鑑條件，公督盟是不是該鄭重為錯評向選民致歉、深切檢討評鑑內容。」

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(中時新聞網)