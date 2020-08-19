公督盟針對立委評鑑已經行之有年，評鑑結果也頗受朝野立委重視，審視公督盟的會員團體，包括台灣永社、北社、南社、台灣教授協會、台灣智庫等單位，都是和綠營友好的團體，多數更是民進黨的戰友。因此，就算有屬於執政黨的民進黨立委對公督盟有意見，多半也是敢怒不敢言，民進黨立委林淑芬則是少數例外。

八月六日，林淑芬在臉書發文感嘆「SOGO收賄案」，「現今立委對爭議議題只要保持緘默，就不會有人質疑挺財團，人民也無法問責，公督盟甚至還會將你評鑑成最優秀立委。」有媒體針對這番言論解讀後，認為林淑芬是「另類質疑」公督盟的公正性，但像林淑芬如此敢公開針對公督盟評鑑有「異聲」的執政黨立委相當罕見。

一名資深綠委指出，「SOGO收賄案」爆發後，綠營內部再度傳出「公督盟改革評鑑方式應改變」的意見，「尤其公督盟以立委在院會和委員會的出席率、質詢次數、法律提案數、預算案數和『預算合理刪減成案數』，來論斷立委的基本表現，真的有變相引導立委『重量不重質』之嫌。我身為執政黨立委，卻得配合公督盟的『預算合理刪減成案數』，心中也很痛苦，最後只好針對預算較多的部會動刀，儘管這些提案最後多半都會被黨團擋下，但這豈不是在搞形式主義？」

公督盟將「刪減預算」作為評鑑標準之一，讓資深立委抱怨，為避免獲得「差評」，只能專找預算較多的部會下手。（圖／報系資料照）

其實，不願公開槓上公督盟的區域立委不只民進黨而已，國民黨也少有區域立委願署名公開質疑公督盟的評鑑方式，但私下卻也是抱怨連連，相較於此，不分區立委則因沒連任壓力，反應就直白得多。

國民黨不分區立委李德維認為，立委絕對可被評鑑，他也請助理配合公督盟作業，然而，在公督盟「基本表現」、「公民評鑑」、「加分指標」、「減分指標」等四大評鑑項目中，「後面三項標準都是公督盟說了算，『公民評鑑』甚至占總分二○％。」他進一步指出，公督盟始終未公開「公民」的政治傾向、年齡層、職業別等資料，實在有違統計學抽樣調查原理，「換做是對政治人物的民調，如果調查單位都問同一政治立場者，公正性一定會被質疑。」

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(中時新聞網)