好幾位曾被公督盟立委評鑑為「優秀」的立委，卻捲入SOGO案收賄被檢方羈押，再次引發政壇對公督盟評鑑的議論。國民黨不分區立委李德維就表示表示，公督盟在評鑑辦法中規定，立委提出「公益法案」可以加分，提出「損害人權法案」則會扣分，「這一加一減之間的最高落差多達三十七分，但標準都是公督盟說了算；舉例來說，開放美豬進口、支持核能發電、同婚議題等法案，究竟是算公益法案？還是損害人權法案呢？」

首度擔任國民黨不分區立委的葉毓蘭則透露，她一進入立法院，就有前輩警告，公督盟「公民評鑑」的「公民」，抽樣對象多是公督盟會員團體「巡迴」時邀請的，可能早已對她有成見，評鑑分數一定難看。「就算評鑑結果不好看，我也不會喪志，因為最有資格替我打分數的只有黨中央、我的支持者及我的學生。」

「雖然聽說已有不分區立委串連抵制公督盟評鑑，但我再三思考後，仍然決定配合公督盟，還提供了多達一百六十八頁的報告。」葉毓蘭笑說。

國民黨立委葉毓蘭透露，很多立院前輩警告她別配合公督盟立委評鑑，但她思考後還是決定參加。（圖／黃耀徵攝）

文化大學政治所教授楊泰順指出，公督盟是民間團體，當然可以有權評鑑立委，即使國民黨多年來屢屢質疑公督盟的政黨色彩，但卻遲遲沒有提出能夠與之抗衡的評鑑制度，才讓公督盟評鑑一枝獨秀。但他也警告，公督盟的評鑑過於量化、抽樣不夠透明公開，尤其未考慮台灣特殊政治生態，將注定失敗。

針對前時代力量立委徐永明等「績優立委」涉嫌收賄，公督盟執行長張宏林坦承，評鑑本身就有極限，以司法案件為例，公督盟評鑑時確實難以觸及，畢竟連檢方要偵辦立委收賄案都絞盡腦汁，多年明察暗訪，最後才一舉收網，以公督盟現有人力、財力，要完全評斷到立委涉及司法不法的部分，確實有難度。

不過，張宏林也喊冤「評鑑立委時已經力求客觀。」他還說，公督盟立委評鑑沒有參考國外評鑑作法，應該已經考慮台灣的政治生態。他坦言，公督盟會員團體確實各自有政治立場，早期評鑑也受到質疑，但公督盟都想辦法淡化會員團體的政治色彩對評鑑直接造成影響，例如「公民評鑑」項目中，有八成五的評鑑者是各校大學生，其他的就是一般民眾，只不過，因評鑑不是抽樣調查，被調查者也採實名制，公督盟認沒必要比照抽樣調查，在評鑑結果中公布公民評鑑的樣本分布資料。

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(中時新聞網)