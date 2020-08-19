蔡英文政府一直以台灣經濟成長居四小龍之首、股市長居萬點，凸顯台灣經濟表現佳、民進黨執政成功。不過，近來幾項新數據出爐，顯示台灣經濟其實沒有如「大內宣」講得那般神勇，反而該提防邁向衰退的風險。

在新冠疫情肆虐，全球經濟衰退之際，台灣第一季經濟成長率為一．五九％，令行政院長蘇貞昌得意洋洋，稱「穩居亞洲四小龍之首，在世界各國中也名列前茅」。然而，第二季經濟成長初步估算掉到負○．七三％，雖然還是比其他小龍高，但實在「不足以言勇」。面對真槍實彈的數據，民進黨再怎麼能言善辯，大概也說不出類似「經濟亮麗」、「二十年來經濟最佳表現」的話吧！

短期而言，台灣經濟還是有亮麗的一面，頻頻創新高的股市，常被拿來說嘴，認為台灣經濟大好。但近來股市上漲並非來自基本面，而是來自資金潮，降息、寬鬆營造行情拉抬股市，資金行情恐帶來資產泡沫、所得差距拉大等惡果，其實金融海嘯時便已見識過。對於經濟衰退現況，台股卻屢創新高，官員反而應戒慎恐懼，哪來得意炫耀之情？

台灣失業率在四、五月突破四％，縱使在六月降至四％以下，違背畢業季失業率上揚的鐵律，原因卻完全不值得高興，官方解釋是「畢業生怯於找工作」。此外，過去每年稅收皆「超徵」約千億元，今年卻比預期的短徵一千二百億元，更是經濟不佳的鐵證。

蔡政府一直把經濟成長「居四小龍之首」掛在嘴邊炫耀，但我們必須提醒，等到全球經濟開始復甦，這個「之首」可能馬上消失；因為新加坡、香港是重要的貿易港，受全球封鎖、貿易萎縮衝擊大而明顯，但復甦後也可望反彈新高，台灣切莫以短暫的「之首」自滿，更別以為可長期領先。

我們認為政府應慎用資源、準備應變，類似上半年各政府單位以紓困或振興為名，虛擲經費與資源的做法，切勿再犯；今年舉債將創下十年新高，更是警惕。

更重要的是，為了突破經貿邊緣化的危機，在供應鏈重組與中美爭霸持續時，政府應協助企業而非「指導企業」，切勿以政治利益與意識型態為本，強迫企業「脫中入美」，這可能為台灣經濟與產業帶來巨大風險。因為每個產業、每家企業的利益考量與優劣勢不同，更何況中美爭霸的發展仍充滿不確定性，企業與政府都該避免押注其中一方，才有助於風險管理。

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(中時新聞網)