八月六日，香港外國記者協會（FCC）聲明：「外籍記者正遭極不正常的簽證延誤，簽證已成國際爭端中的武器。」但外媒在六年前的「雨傘運動」及去年「反送中」期間，用鏡頭、照片及筆鋒為武器，大量造謠、抹黑和醜化港府及大陸，卻洋洋自得，全然不見新聞的真實、正義及平衡。

其實，記者簽證遭拒或延緩很平常，我就碰過多次。蔡政府曾拒絕「東南衛視」記者葉青林延簽，只因他用影片證明花蓮地震時，日本救難隊不願進危險災區的真相；今年七月，「東南衛視」記者艾珂竹和盧薔再被拒簽，這種歧視與打壓，外媒卻是無感。

二○一六年六月十五日，甫卸任的馬英九受邀出席香港的「亞洲卓越新聞獎」頒獎典禮，卻遭上任二十餘天的蔡英文以會洩密為由拒絕。二○一五年十一月七日，「馬習會」在新加坡舉行，馬英九如果要洩密，當時大可把資料拷成光碟交給習近平，還需等到卸任後跑去香港交心嗎？這種羞辱前總統的無恥行徑，卓越的香港外媒有批評嗎？

去年十月十日，「反送中」高張，香港中文大學校長段崇智與學生對話，中外媒體群集採訪，女學生吳傲雪哭訴「是否知道不止我一人遭受警方性暴力？」更激動地脫下口罩，成為全場焦點，當天媒體不斷報導。香港《蘋果日報》更以「新屋嶺受害人首公開露面」為題，大篇幅敘述受害女學生證實遭新屋嶺警署警察性侵的傳聞。

但隔日吳傲雪接受香港商業電台訪問時，卻改口「新屋嶺警署的事是聽來的」，她本人是被收押在葵涌警署。但前一天大肆報導的中外媒體，沒人針對這則假新聞道歉或更正，因為他們本就不以公平正義為目的，只求栽贓港府和抹黑大陸，甘為打手。

今年七月底，一名潘姓建築工在網路散播「港警強姦女學生」訊息後被捕，他坦承報導是編造的，只是想吸引點閱率。但這則謠言不但被網友全力分享，媒體更是大量引用。

是的，媒體已墮落到只求點閱率、銷售量及收視率，只為他們背後的主子服務。當香港《壹傳媒》創辦人黎智英表示「香港正為美國而戰」，就已說明了一切。

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(中時新聞網)