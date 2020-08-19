很多投資朋友私底下問阿水的問題都是，有一筆錢想投資５Ｇ相關產業鏈，但是打開電視雜誌，發現跟５Ｇ有關的股票多不勝數。光是台股，就有幾十家與５Ｇ產業沾上邊，如果再加上美股與陸股市場，太難選擇了，資金也不夠投資這麼多檔股票，有沒有更簡單的做法？

現在的台股ＥＴＦ，類似把產業整個打包做「指數股票型基金」的選擇也不少，舉例來說，如果你想一次投資包括5G產業的IC設計、手機零組件產業， 台股的晶圓代工供應鏈，甚至世界各國部分的５Ｇ通訊裝置及手機基地裝置，元大證券就有推出：元大全球未來關鍵科技ＥＴＦ（00876）。

這類ＥＴＦ買賣方法與股票是一樣的，買進一張這樣的ＥＴＦ，等同一次布局了全球５Ｇ相關產業，同時把目前產業明星，包括聯發科、台積電、聯電、瑞昱、聯詠、日月光控股等股票一次購足，優點是ＥＴＦ股價不高，目前價格約在二十幾塊，也就是兩萬多塊錢一張；缺點則是沒有配息，只適合價差交易，另外有管理費與經理費，若是全球經濟陷入停滯，盤整時也會慢慢掉價；因為只單壓５Ｇ產業，比較適合區間操作，不適合追高。其他像是復華中國５Ｇ通信ＥＴＦ基金（00877），在投資標的上也有些許差異，有興趣的投資朋友可以前往相關網站做更詳細的研究。

上周三大法人在上市類股中共賣超五十五億元，其中外資賣超十四．五八億元，自營賣超二十．七四億元，投信在上市類股則賣超了十九．六八億元。

與前一周相比，三大法人的賣超金額漸漸減少，要提醒讀者朋友的是，目前這幾周類股的輪動相對較快，像前兩周是生技、紡織較強，上周則改太陽能股較強，在投資的腳步上，最好周間觀察當日強勢股是哪些類股，才能比較精準抓到類股輪動，否則很容易追高。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

上周的檔數與金額和前一周相比，都相對強了一些，目前法人布局較多在筆記型電腦相關類股，如華碩、廣達等。就整體大盤來說，阿水會等待外資等大型法人至少連續三天買超台股才出手，對後續上攻幫助較大，否則容易像最近的盤勢震盪，投資不能心急，一定要等待較好的出手時機。

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(中時新聞網)