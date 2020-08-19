台北市1名年輕的投資客小中（化名，34歲）透過熟人引薦，再加上建商老闆給出罕見的6折員工價，於是一口氣花了3420萬買下6間房子，豈料，半年後卻發現房子被建商和元大銀行女行員聯手一屋兩賣，過戶到他人名下，就連在銀行專戶裡的3千多萬也消失不見，這個晴天霹靂讓他差點活不下去。

「我以為買下這6戶預售屋，日後一定穩賺不賠。」經營軟體產業身兼投資客的小中說，2016年6月初，他在朋友穿針引線下，前往「佳達建設公司」推出的預售屋建案「十二章」看房，由於是熟人介紹，建商潘榮璋（59歲）還給他罕見的六折「內部員工價」。

這樣的好康讓小中相當心動，一口氣買下6間，其中坪數最小27坪，最大56坪。不過，「員工價」唯一條件，就是必須一周內付清全部房款3420萬元，小中於是依約匯款到元大銀行的「佳達開發建設公司」專戶，雙方並在106年6月8日完成買賣契約。

小中所購買的建案「十二章」位在石牌捷運站附近，門口有老樹和地藏王小廟，風水問題曾引起熱議。（圖／周志龍攝）

沒想到買房半年後，小中突然收到「建商可能倒閉」的消息，他立刻詢問當初設定銀行專戶的元大銀行，這才發現戶頭裡的錢全沒了，連他原本買的6間房子，也莫名的全數被過戶到別人一位「高小姐」名下。

元大銀行表示，本件經法院判決，前孫姓行員並沒因此案得到任何利益。且本件信託案為土建融「不動產開發信託」，也就是預售屋的建案融資，並非成屋買賣的「買賣價金信託」。土建融「不動產開發信託」的契約當事人為佳達建設公司；元大銀行依土建融信託契約，必須按照佳達公司指示辦理。因為此時僅有預售屋，尚無成屋，充其量僅是「債權」，也無法辦理所有權登記。

至於投訴人所稱的高小姐，均不是元大的信託契約當事人，與元大亦無權利義務關係。本刊另致電建商潘榮璋電話未接，留訊息詢問回應，但至截稿前仍未獲回覆。

針對小中的情形，律師王志超表示，該建案今年3月遭法拍，但是小中6月才拿到法院判決建商假造「轉讓權益契約書」。其實，法拍前，小中可以申請「假扣押」，法拍後會依債權分配，多少拿回一些投資金。另外預售屋常發生問題，甚至建商蓋一半中途落跑、倒閉等狀況，如民眾要自保，購買前可以與建商協議，請其找有相當資產的連帶保證人一同簽約，好讓買預售屋多一層保障。

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(中時新聞網)