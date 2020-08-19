台北1名投資客小中，花3千多萬買下6間房，原以為買到便宜能大撈一筆，沒想到半年後聽聞建商財務有問題，到元大銀行一查才發現3千多萬的買房錢都沒了；小中不但對建商提告，還找上銀行理論，卻被銀行反嗆「你可以來提告！」

小中回憶，自己買房的半年後，2017年1月間，突然收到「建商可能倒閉」的消息，他立刻詢問當初設定房屋專款專戶的元大銀行情況，這才發現戶頭裡的3420萬元一毛不剩，連他原本買的6間房子，也莫名的全數被過戶到一位「高小姐」名下，「我當下才體會什麼叫晴天霹靂！」

「銀行專戶明明是要保障買家權利，建商把錢都拿光了我卻不知道，到底專戶保障在哪？」另外，當小中的6間房子遭偽造契約書轉讓，「難道銀行不用打電話照會，做查證的動作？」小中找上元大銀行理論，對方竟回答，「你可以提告，如果官司打贏，我們銀行就賠你！」

元大銀行表示，本件經法院判決，前孫姓行員並沒因此案得到任何利益。且本件信託案為土建融「不動產開發信託」，也就是預售屋的建案融資，並非成屋買賣的「買賣價金信託」。土建融「不動產開發信託」的契約當事人為佳達建設公司；元大銀行依土建融信託契約，必須按照佳達公司指示辦理。因為此時僅有預售屋，尚無成屋，充其量僅是「債權」，也無法辦理所有權登記。

至於投訴人所稱的高小姐，均不是元大的信託契約當事人，與元大亦無權利義務關係。本刊另致電建商潘榮璋電話未接，留訊息詢問回應，但至截稿前仍未獲回覆。

針對小中的情形，律師王志超表示，該建案今年3月遭法拍，但是小中6月才拿到法院判決建商假造「轉讓權益契約書」。其實，法拍前，小中可以申請「假扣押」，法拍後會依債權分配，多少拿回一些投資金。另外預售屋常發生問題，甚至建商蓋一半中途落跑、倒閉等狀況，如民眾要自保，購買前可以與建商協議，請其找有相當資產的連帶保證人一同簽約，好讓買預售屋多一層保障。

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(中時新聞網)