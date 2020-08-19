台北1名投資客小中投訴，2016年他向建商潘榮璋買下6間預售屋，半年後建商卻在元大銀行行員「孫小姐」介紹下，將這6間房子賣給「高小姐」。還將他銀行信託帳戶裡的3千多萬買房子的錢提領一空，建商、女行員以及加上奇怪的新買家，這一切都讓小中懷疑背後不單純。

投資買下6間預售屋，原以為這投資「穩賺不賠」，發現變成一場空後，小中又氣又懊惱，乾脆自己扮起柯南要揪出誰在搞鬼。追查後發現，他所買的6間房，才過了4個月，已在同年10月12日被以3千萬元價格，轉賣給1位「高小姐」，還有1份「權利轉讓契約書」以茲證明。「我『自願』損失4百多萬把房子賣給別人，這完全不合理啊！」

「建商開庭時曾說，買下我那6戶的高小姐，竟然是元大銀行行員「孫小姐」介紹給她的。」小中認為整起事件沒這麼單純。原來，「孫小姐」與建商早就熟識，知道建商買地蓋房有龐大資金需求，且不斷借錢調度，所以介紹自己認識的投資客高小姐，買下小中的六間房。但詭異的是，孫姓女行員之後就突然離職。

元大銀行表示，本件經法院判決，前孫姓行員並沒因此案得到任何利益。且本件信託案為土建融「不動產開發信託」，也就是預售屋的建案融資，並非成屋買賣的「買賣價金信託」。土建融「不動產開發信託」的契約當事人為佳達建設公司；元大銀行依土建融信託契約，必須按照佳達公司指示辦理。因為此時僅有預售屋，尚無成屋，充其量僅是「債權」，也無法辦理所有權登記。

至於投訴人所稱的高小姐，均不是元大的信託契約當事人，與元大亦無權利義務關係。本刊另致電建商潘榮璋電話未接，留訊息詢問回應，但至截稿前仍未獲回覆。

針對小中的情形，律師王志超表示，該建案今年3月遭法拍，但是小中6月才拿到法院判決建商假造「轉讓權益契約書」。其實，法拍前，小中可以申請「假扣押」，法拍後會依債權分配，多少拿回一些投資金。另外預售屋常發生問題，甚至建商蓋一半中途落跑、倒閉等狀況，如民眾要自保，購買前可以與建商協議，請其找有相當資產的連帶保證人一同簽約，好讓買預售屋多一層保障。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)