投資客小中花3千多萬買下6間預售屋，以為可以賺進好幾桶金，沒想到卻被建商將房子一屋二買，銀行裡的3千多萬元甚至也被提領一空，小中事後追問建商，3千多萬花去哪，對方卻回他全都花完了，更令小中傻眼的是，建商早在2018年宣布破產，而且今年3月該預售屋還被法拍，苦主小中連一毛錢都沒分到。

本刊調查，「佳達開發建設公司」在2007年成立，一度設址在內湖區商辦大樓內，似乎頗具規模，但公司負責人潘榮璋卻因資金多處缺口，在2018年2月宣告破產。潘榮璋名下的另家「佳達工場」，同樣在2018年遭命令解散。

小中表示「我問他（潘榮璋）我的錢到底在哪，他兩手一攤就說付工程款全花完了」。這樣的擺爛態度讓小中無法接受。所幸司法還了小中一個公道，關於「轉讓權益契約書」1案，法官在今年6月依《偽造文書罪》判潘榮璋5年2個月徒刑。

「佳達開發建設公司」2007年成立，公司一度設址在內湖區商辦大樓，但負責人潘榮璋在2018年宣告破產。（圖／翻攝畫面）

除了房子遭轉賣，銀行專戶裡的3420萬元遭提領一空，小中更被建商騙得團團轉；原來小中匯款的帳戶是元大銀行「佳達開發建設公司」專戶，其實是建商蓋房向銀行貸款融資的土建融「不動產開發信託」專戶，根本不是他認為的「履約信託」專戶。

元大銀行表示，本件信託案為土建融「不動產開發信託」，也就是預售屋的建案融資，並非成屋買賣的「買賣價金信託」。土建融「不動產開發信託」的契約當事人為佳達建設公司；元大銀行依土建融信託契約，必須按照佳達公司指示辦理。因為此時僅有預售屋，尚無成屋，充其量僅是「債權」，也無法辦理所有權登記。本刊另致電建商潘榮璋電話未接，留訊息詢問回應，但至截稿前仍未獲回覆。

針對小中的情形，律師王志超表示，該建案今年3月遭法拍，但是小中6月才拿到法院判決建商假造「轉讓權益契約書」。其實，法拍前，小中可以申請「假扣押」，法拍後會依債權分配，多少拿回一些投資金。另外預售屋常發生問題，甚至建商蓋一半中途落跑、倒閉等狀況，如民眾要自保，購買前可以與建商協議，請其找有相當資產的連帶保證人一同簽約，好讓買預售屋多一層保障。

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(中時新聞網)