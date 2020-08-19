交趾陶大師陳義雄在藝術界擁有國寶地位，今年5月因癌症病逝，其次子阿國（化名）控訴，父親生前長年被吳姓小三糾纏，還贈予她2棟房子，陳義雄生病後卻遭「丟包」，吳女在父親臥床期間都未出現，連告別式都沒參加，還疑似侵占父親近億家產，阿國擬依父親遺願向吳女討回公道。

陳義雄出身傳統藝術世家，作品遍及全台，萬華龍山寺、台北行天宮和北港朝天宮的廟簷藝術皆出自其手，陳義雄的大師地位獲肯定後則開始教學傳藝，開辦課程教授古蹟修復系學生製作交趾剪黏，享有國寶地位。

陳義雄告別式於5月27日舉辦，包括文化部官員、立委何智偉、台北市議員汪志冰、鍾佩玲、陳重文，以及多名學生都趕來送這位當代國寶級大師最後一程，場面莊嚴肅穆，但出席者卻不知道陳義雄生命末期慘遭無情小三背叛，含恨而終。

陳義雄是著名交趾陶大師，作品遍及全台，在藝術界享有國寶地位。（圖／翻攝自文資局）

「我爸奮鬥一輩子，卻在生命最後被這樣對待。」阿國提到，父親不只在藝術界舉足輕重，在家庭中也是巨人般的存在，他承襲祖父匠人精神，平時不苟言笑，總嚴格要求4個子女的言行教育，對於家庭有強烈責任感，是鄰里間人人稱讚的好爸爸、好丈夫，卻在約20年前遇上吳姓女子後性情大變。

阿國提到，吳女不務正業，她先是試圖接近自己的姨丈，姨丈不為所動後，又在牌桌上認識父親，父親修繕龍山寺時，吳女還多次探望，溫柔鄉最終成為英雄塚，父親宛如「被下符」深受吳女迷惑，母親則被蒙在鼓裡近10年才知道真相。

而陳義雄對吳女極為大方，曾向兒子炫耀自己月拿10萬養情人，每年還帶吳女到歐洲旅遊2次，連吳女的兒女孫子都一起照顧，陳妻病逝後，吳女更以陳義雄的「老伴」自居，陳義雄甚至購置新店、士林二處房產登記在吳女名下。

但買房買地換來的不是長相廝守，阿國表示，父親去年10月發現罹患肺癌，吳女得知此事後立刻將陳義雄掃地出門，在藝術界叱吒風雲多年、收入豐碩的大師，當時竟連醫藥費都無力負擔，只能在子女安排下住進醫院。

陳義雄臨終前才看清吳女的真心，在兒子的協助下寫下委任書，希望子女能替他討回公道。（圖／讀者提供）

臥病期間，陳義雄對吳女還心存期盼，數度希望吳女前來探視，她卻從未現身，連告別式都沒來參加，陳義雄臨終前才恍然大悟，終於明白吳女心機深沈，長年陪在自己身邊不是因為愛情，而是為了新台幣，因此在臨終前簽下委任書，希望兒子能代他討回公道，阿國則不敢忘記父親的遺願，希望將吳女惡行公諸於眾，別再有下一個人受害，以告慰父親在天之靈。

由於陳義雄臥病時，吳女就換電話號碼，與陳義雄斷絕聯繫，阿國如今也無法與吳女取得聯絡，本刊傳送臉書訊息給吳女和其女兒，但至截稿前未獲回應。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)