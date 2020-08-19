交趾陶大師陳義雄作品遍及全台，在藝術界地位舉足輕重，而他在5月時因癌症逝世，其次子阿國（化名）爆料，吳姓女子長年糾纏父親，父親每年帶吳女爽遊歐洲，每月還給她10萬零用錢，母親卻因操持家務而日夜辛勞，臨終前才知道真相，留下委託書要求兒子代為提告。

阿國提到，吳女平時不務正業，她多年先是試圖接近自己的姨丈，姨丈不為所動後，又在牌桌上認識父親，父親修繕龍山寺時，吳女還數度探望，溫柔鄉最終成為英雄塚，父親宛如「被下符」深受吳女迷惑，母親則被蒙在鼓裡近10年才知道真相。

據悉，陳義雄對吳女十分「憐惜」，曾向兒子炫耀自己月拿10萬元養情人，每年更帶吳女到歐洲旅遊2次，連吳女的兒女孫子都一起照顧，看著「小三」享受比母親更優渥的環境，阿國多次勸阻只換來父親的暴怒，其他手足則畏懼父親威嚴不敢多言，甚至聯手隱瞞母親。

而陳義雄的妻子為丈夫生兒育女，長期操持家務、侍奉公婆，每天最早起、最晚睡，為了家庭燃燒犧牲，臨終前才知道枕邊人早已變心多年，還要求兒子代為控告吳女妨害家庭，2003年留下委任書後含恨離去。

「將委託本人兒子代表控告吳女妨害家庭、謀財害命等。」根據委託書的內容，陳妻懷疑吳女誘拐勾引丈夫，更疑似交往多年，無奈自己病入膏肓、行動不便，若查證屬實，將委託次子提告，還蓋上印章以表慎重，阿國在母親死後曾試圖為她討回公道，無奈妨害家庭僅配偶有告訴權，只能不了了之。

由於陳義雄臥病時，吳女就換電話號碼，與陳義雄斷絕聯繫，阿國如今也無法與吳女取得聯絡，本刊傳送臉書訊息給吳女和其女兒，但至截稿前未獲回應。

陳家是知名藝術望族，阿公陳專友在阿國生日時，還會買蛋糕為他慶祝，本該和樂的家庭卻在吳女出現後被攪得一團亂。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)