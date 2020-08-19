交趾陶大師陳義雄在藝術界擁有國寶地位，他今年5月因癌症在台大醫院病逝，告別式可說冠蓋雲集、莊嚴肅穆，次子阿國（化名）卻爆料，吳姓女子糾纏父親多年，侵占陳義雄大筆財產，卻在父親罹癌時將他丟包，父親連醫藥費都付不出來，讓子女無比心疼。

阿國提到，吳女約20年前在牌桌上認識父親，明知父親已婚仍不斷糾纏，2人交往多年，母親在臨終前才知道真相，2003年留下委託書，要求兒子代為提告妨害家庭後憤而離世。

阿國控訴，母親離世後，吳女行徑更加囂張，還以「老伴」自居，在父親臉書上貼出合影，更想方設法從父親身上挖錢，鬼迷心竅的父親則對吳女極為大方，還變賣祖產以應付吳女的貪得無厭，甚至購置新店、士林2處房產贈予吳女。

但買房買地沒有換來長相廝守，陳義雄去年10月被發現罹患肺癌，吳女得知此事後立刻「甩鍋不幹」，將陳義雄掃地出門，在藝術界叱吒風雲多年的大師，竟連醫藥費都無力負擔，只能在子女安排下住進醫院。

阿國表示，父親陳義雄臥床期間對吳女還心存一絲希望，多次盯著病房門希望盼到「老伴」出現。（圖／讀者提供）

阿國回憶，父親臥床期間，對吳女還心存希冀，多次盯著病房門期望「老伴」來探望，吳女卻從未現身，還狠心傳訊息表示陳義雄有兒女和媳婦輪流照顧，不需要自己服侍榻前，更諷刺的是提到因陳義雄不再給她錢，她則必須另找工作，無情字句傷透父親的心。

而吳女依附陳義雄吸血多年，竟連他的告別式都沒來參加，陳義雄子女清點遺物時發現，父親辛苦工作一輩子，積攢下來的財產至少近億元，死後卻兩袖清風，除了參展的作品外幾乎身無長物，讓子女無比心疼。

陳義雄臥病期間，吳女從未前來探望，還曾傳訊息表示自己「很忙」，甚至說「老伴兒女全歡樂一起是不可能」，相當絕情。（圖／讀者提供）

「不是吳女照顧我爸，而是爸爸照顧她一家三代。」阿國表示，父親平時注重養生，更沒有揮霍惡習，最大的開銷都是花在吳女身上，最終竟連喪葬費都沒留下，懷疑吳女生前早已蠶食鯨吞父親身家，將所有財產移轉到自己名下，而父親清貧離世，吳女一家人卻繼續吃香喝辣．讓他難以接受。

由於陳義雄臥病時，吳女就換電話號碼，與陳義雄斷絕聯繫，阿國如今也無法與吳女取得聯絡，本刊傳送臉書訊息給吳女和其女兒，但至截稿前未獲回應。

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(中時新聞網)