交趾陶大師陳義雄作品遍及台北龍山寺、北港朝天宮等知名廟宇，擁有國寶地位，其次子阿國（化名）卻爆料，父親生前與吳姓女子糾纏多年，陳義雄還購置2棟房產贈「情人」，並在吳女要求下同居，吳女卻安排他住在「連狗都不想待」的房間，還在陳義雄罹癌時狠心丟包，讓子女難以接受，目前正研擬提告。

阿國表示，父親對吳女極為慷慨，曾炫耀自己月拿10萬給吳女，每年還帶她到歐洲旅遊2次，為應付吳女的貪得無厭，甚至變賣祖產，購置新店、士林2處房產登記在她名下。

但買房買地沒有換來長相廝守，陳義雄在吳女要求下，搬進吳家與其女兒孫子同住，陳義雄子女卻發現，吳女與孫子同睡一房，陳義雄居住環境卻狹窄不堪，房間更連窗戶都沒有，「狗都不想待」，吳女甚至在陳義雄患病時狠心丟包，他最終只能在子女安排下住進醫院。

陳義雄的女兒憤怒地向家人透露，父親與吳女同居時環境狹窄不堪又悶熱，「連狗都不想待」（圖／讀者提供）

本刊查看吳女臉書，從去年10月丟包陳義雄後，她仍持續分享各種網路影片與勵志名言，還轉貼文章探討人性，更多次與女兒出門用餐，生活過得愜意而充實，完全將苦苦等待她的陳義雄拋諸腦後。

而吳女的女兒幾乎是陳義雄一手拉拔大，過去口口聲聲將陳義雄當父親看待，營造2人情同父女的形象，她卻對陳義雄的死毫無反應，陳義雄離世後10天，她就大方與丈夫放閃，分享婚姻經營心得，冷漠態度讓阿國等人無比寒心。

阿國提到，父親纏綿病榻時，終於明白吳女心機深沉，長年陪在自己身邊不是因為愛情，而是為了新台幣，臨終前簽下委任書，希望兒子能代他討回公道，而目前距離告訴期滿還有一段時間，自己正研擬採取法律行動。

由於陳義雄臥病時，吳女就換電話號碼，與陳義雄斷絕聯繫，阿國如今也無法與吳女取得聯絡，本刊傳送臉書訊息給吳女和其女兒，但至截稿前未獲回應。

阿國心疼父親生前遭遇，講到激動處不禁悲從中來。（圖／趙世勳攝）

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(中時新聞網)