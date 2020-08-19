交趾陶大師陳義雄作品無數，從台北行天宮到北港朝天宮的廟簷藝術皆出自其手，在藝術界擁有國寶地位，而他在5月時因癌症病逝，告別式冠蓋雲集、莊嚴肅穆，卻少有人知道這位大師在生命末期慘遭吳姓無情小三背叛，一生心血累積的財富都被榨乾，最後含恨而終，陳義雄的子女則將吳女惡行公諸於眾，並研擬提告。

本刊調查，交趾陶源自唐三彩，這門藝術在200多年前傳進台灣，主要用於建築物或寺廟屋頂等最搶眼的地方，多半捏塑「八仙過海」、「竹林七賢」等民間傳說，講究色彩鮮麗、造型傳神，又因要忍受風吹雨打而必須堅固耐用，而交趾陶燒製不易，能出師者更是百中挑一。

陳義雄出身藝術世家，父親陳專友同樣是著名陶匠，陳專友是剪黏大師洪坤福的得意弟子，與同門師兄弟被稱為洪派的「五虎將」，陳義雄自幼即在耳濡目染下，對交趾陶產生濃厚興趣，17歲便跟著征戰全台廟宇進行修復工作，憑藉自身努力成為獨當一面的大師。

而陳義雄沿襲洪派特色，作品以精緻、耐用和品質好聞名，更會深入了解角色故事以捕捉神韻，花鳥神獸和人物坐騎都在他的手下栩栩如生，他也多次受邀至泰國、新加坡的廟宇創作修復，新加坡藝術大學建築系講師甚至特別來台採訪陳義雄。

陳義雄父親陳專友是大師洪坤福的得意門生，其作品「南北斗星君對奕」寓意深遠，還曾在嘉義城隍廟展示。（圖／翻攝畫面）

陳義雄幼女陳淇淇日前受媒體採訪時則表示，父親在住院期間都不忘繪畫創作，為了延續這門「快要失傳的技藝」，學生來訪也總不吝於給予指導，臥病在床時，還惦念著3座行天宮與板橋林家花園的修復工作，這輩子都為了藝術而奉獻。

但陳義雄次子阿國（化名）控訴，父親生前遭吳姓女子糾纏多年，父親還購買2處房產贈予吳女，吳女則以父親的「老伴」自居，父親去年10月罹癌後，吳女卻將陳義雄狠心拋棄，陳義雄因而在臨終前簽下委任書，希望兒子能代為討公道，阿國至今仍不敢忘記父親的遺願，希望將吳女惡行公諸於眾，別再有下一個人受害，以告慰父親在天之靈。

由於陳義雄臥病時，吳女就換電話號碼，與陳義雄斷絕聯繫，阿國如今也無法與吳女取得聯絡，本刊傳送臉書訊息給吳女和其女兒，但至截稿前未獲回應。

行天宮廟簷上的交趾陶作品出自陳義雄之手，他臨終前還惦念著三座行天宮的修復工作。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)