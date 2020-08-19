王大陸的母親八月五日因腦幹腫瘤破裂昏迷不醒，緊急送醫開刀仍回天乏術，九日宣告病逝。八月十二日，本刊直擊正值母喪期間的王大陸，碰上好兄弟柯震東的爸爸柯耀宗（柯爸）六十一歲生日，仍打起精神赴柯家餐廳祝賀，之後柯震東一直陪伴著他，二十年兄弟情一覽無遺。

本刊於八月十二日傍晚六點半，捕捉到張小燕、張清芳、曾寶儀、卜學亮夫婦、屈中恆夫婦、電視製作人黃裕昇和蔣萬安的二姐蔣蕙筠等人，先後前往位於台北市大安區的柯震東家。原來，當天是柯震東爸爸柯耀宗的生日，但眾人並未在柯家經營的餐廳大肆慶祝，而是到柯家溫馨小聚。

柯震東爸爸在家低調辦慶生會，好友曾寶儀與電視製作人黃裕昇一起搭計程車赴約。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點出頭，身穿紅色西裝外套的柯爸，獨自前往自家餐廳，待了一個多小時；隔日凌晨一點多，撫育母喪的王大陸隻身前來，十五分鐘後，柯爸、柯震東和王大陸一同返回柯家。此時，張小燕與卜學亮夫婦正準備搭車離去，儘管已近半夜兩點，剛度過七十二歲生日的張小燕，臉上仍洋溢著笑容，看來精神相當好。

柯家長子柯家洋與餐廳的工作人員，一起步行返家。（圖／本刊攝影組）

由於酒吧的店員發現門口有記者守候，賓客的座車在柯家大門等候時嚴陣以待，司機更拿出雨傘準備掩護，隱約只見站在門口遮擋的柯家大兒子柯家洋，背後閃過張清芳的身影。就在這個時候，柯震東陪著王大陸一起從車道走出，兄弟倆結伴默默外出散心，戴著口罩的王大陸顯得很安靜，和平常爽朗的模樣大不相同。

屈中恆與老婆Vicky，也是柯家聚會的座上賓。（圖／本刊攝影組）

柯爸到自家餐廳待了1個多小時，離開時王大陸與柯震東跟在後方。（圖／本刊攝影組）

眾所皆知，王大陸與媽媽感情非常好，日前王媽因腦幹腫瘤陷入昏迷且發現得太晚，緊急開刀後仍宣告不治，讓王大陸受到極大的打擊。眼看一起長大的好友情緒低落，柯震東也十分難過，對外僅表示「朋友的私事不便多做回應」，但從他並未參與家中聚會、選擇陪伴王大陸看來，柯震東確實都把兄弟擺在第一位。

深夜張小燕神清氣爽地走出柯家。（圖／本刊攝影組）

今年二十九歲的王大陸，曾表示自己年輕時因打架進了警局，媽媽特地去保他，見到媽媽在警局落淚，深感自己害媽媽丟臉，當下決心不再做讓媽媽失望的事。這幾年王大陸就算因工作經常不在家，依然時時掛念媽媽，除了曾帶王媽一起到義大利米蘭出差，還在微博秀出媽媽到片場探班的照片，並開心寫下「我的媽媽來看我」、「我是幸福的孩子！」，可見母子情深。

王大陸與爸媽感情非常好，媽媽驟逝讓他極度傷痛。（圖／翻攝自王大陸臉書）

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(中時新聞網)