王大陸與柯震東相識20年，從小學就結為好友，如今也是好鄰居，於公於私都經常彼此陪伴；演藝圈中也有不少超級好朋友，遇到低潮時幸而有對方陪伴，例如韓星李鍾碩與金宇彬，兩人從模特兒時期就是好朋友，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，李鍾碩在鏡頭前數度哽咽；金宇彬大病初癒後，兩人也一同到夏威夷遊玩，感情深厚不言而喻。

同為會跳舞的長腿正妹的茵茵與夏語心，也是一對好閨密，兩人除了工作上常有交集，私下也總是黏在一起，茵茵在2016年與交往多年的圈外男友分手，夏語心陪著她從台中健走到台北療情傷；去年夏語心失戀，則換成茵茵陪在身邊度過低潮。

至於同樣來自日本的愛紗和麻衣，兩人因為同屬「Sunday Girls」而結為好友，擁有近20年的深厚情誼，2018年當麻衣爆出婚變，幸好有愛紗相伴；隔年愛紗驚傳離婚，麻衣也陪著她去拜拜求平安，在異鄉的她們也格外珍惜彼此。

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(中時新聞網)