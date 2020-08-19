台灣首府大學餐旅管理學系蔡沛育獲高雄易牙美食節「第23屆全國美食文化大展」切雕盤飾競賽金牌獎。（劉秀芬攝）

由高雄市易牙廚藝學會主辦2020高雄易牙美食節「第23屆全國美食文化大展」，17日在高雄舉行，台灣首府大學餐旅管理學系蔡沛育參加切雕盤飾競賽榮獲金牌獎。校長戴文雄嘉勉時希望蔡沛育繼續努力，除在果雕方面繼續專精外，並把果雕結合中、西餐做創意的變化，繼續為校爭光。

台首大餐旅系蔡沛育在高職時期就曾學過果雕，去年進台首大就讀後加入果雕社，跟隨果雕老師蔡承興學習果雕，並與許煜忠老師學習中餐，去年在許煜忠老師的帶領下參加高雄市「2019國際婚禮文化創意藝術大賽」，在餐飲團體組中拿下銀牌獎，這是他首次獲獎。

今年在果雕社老師蔡承興的帶領下，參加高雄易牙美食節「第23屆全國美食文化大展」。蔡沛育以芋頭雕刻成覓食的鳥兒，並以咖啡粉及小黃瓜搭配成「鳥兒食果」的主題，獲得評審的青睞，獲得切雕盤飾的金牌獎。

校長戴文雄在得知此項消息後相當高興，並在嘉勉蔡沛育時表示，榮獲果雕金牌相當不易，除了果雕技藝純熟外，也要具有藝術美感，若能結合中、西餐加以創作，未來的發展將不可限量，希望能繼續努力學習為校爭光。

(中時 )