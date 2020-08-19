美國總統川普昨天表示，將在美東時間18日特赦一名「非常、非常重要的人士」，他特別賣關子，強調不是美國國家安全局包商前僱員史諾登（Edward Snowden）。如今答案揭曉，川普宣布，將給予民權運動領袖蘇珊·安東尼（Susan Anthony）「死後赦免」。蘇珊·安東尼於148年前爭取女性投票權，並因為投票被捕，被控違反只准男性投票的法律，同時，她還是反奴隸制的先鋒。川普今天這項舉動，被認為爭取女性選民支持，拚總統大選。

Trump to pardon suffrage leader Susan Anthony

美國憲法第19修正案賦予美國女性投票權，18日剛好生效100年！川普和妻子梅蘭妮亞特別選在這一天舉行紀念活動。川普除了宣布將赦免蘇珊·安東尼外，還簽署紀念宣言，同時宣布今年8月為「全國選舉權月」。

根據史料紀載，蘇珊·安東尼1872年因非法投票被捕，遭全男性組成的陪審團裁定有罪，法官判罰100美元，但她在法庭上極力抨擊禁止女性投票侵犯人權，誓言永不繳罰款。美國憲法第十九修正案於1920年8月18日生效，但蘇珊·安東尼已逝世。

(中時新聞網)