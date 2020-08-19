根據越南媒體18日晚間報導，越南新增6例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，其中一名45歲男性患者，8月7日從台灣搭機返回越南。中央流行疫情指揮中心表示，尚未接獲越南通知，正在瞭解中。

越南國家新冠肺炎防控指導委員會公布最新疫情，越南18日新增4例本土病例及2例境外移入，其中，編號第984例病例為一名45歲男性患者，他於8月7日搭乘班機從台灣抵返回越南，入境後隨即接受隔離並採樣檢測，結果呈現陽性反應，正在醫院接受治療。

台灣近來這幾起案例，從6月底發生日本女學生(接觸者123人)，到7月下旬泰國移工(接觸者189人)、8月比利時工程師(接觸者470人)、日籍工程師(接觸者103人)、台女在港染疫(接觸者37人)，總計5人染疫，接觸者多達900餘人，撇開新增馬來西亞男性確診案例，因尚在疫調之中而暫不列入，這些國內接觸者不論是核酸或抗體檢測，統統都是陰性，令人覺得不可思議。

(中時新聞網)