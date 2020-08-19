小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】川普嗆拜登不中用 非陸俄對手

民主黨全代會17日登場，美國總統川普故意選在同一天，展開快閃造勢行程，並受訪大搶版面。他調侃民主黨對手拜登已經精疲力竭、不中用了，而陸俄朝土等四國領袖全是世界級棋手，拜登絕不是對手，若拜登當選，美國甚至會淪為「另一個委內瑞拉」。川普還稱上帝在考驗自己，要他再造美國「經濟奇蹟」。

【2】林鄭自承信用卡受限 但感到光榮

美國日前宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥在內的11名陸港官員，林鄭月娥接受大陸「中國環球電視網」專訪時坦承使用美國公司提供的信用卡服務受限，但她強調受到中央政府信任，感到非常光榮，不會被制裁嚇到。

【3】為陸情蒐 前CIA幹員被控雙面諜

美國司法部17日宣布，香港出生的前美國中央情報局（CIA）美籍幹員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯），被控和一名同樣曾任職CIA的親戚一起為北京提供包括最高機密在內的情報長達10年之久，已於14日被捕。

【4】贅字不解釋 外交部挨轟就是孬

台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，外交部小編在臉書發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡)」，引發外界質疑是不是把「中華民國」當成贅字？國民黨立委陳玉珍表示，這是外交部官方臉書，外交部應說明官方立場，什麼是「贅字」？

【5】侯友宜籲國民黨 順應民意勇於改革

國民黨在高雄市長補選後啟動敗選檢討，包括蔣經國時代「親美反共」路線、九二共識等都被討論，新北市長侯友宜昨表示，國民黨任何改變應以民意為依歸，不好的聲音、批評的聲音都要聽進去，不要因為改革會面臨很多挑戰就畏縮，反而應該毫無懼怕、全力往前走。他強調自己現在是新北市長，會好好為新北市政努力。

(中時新聞網)