國民黨立委陳玉珍（左）一改過去強悍形象，女人味十足。（圖／摘自徐巧芯臉書）

國民黨立委陳玉珍，有別於過去女戰士的形象，近來不僅開始會打扮、化妝，穿著也和過去差很大。台北市議員徐巧芯在臉書PO出一張陳玉珍的合照，網友看見陳玉珍的驚人變化，直呼「太神了」！

民進黨立委賴品妤日前在IG曬爆乳辣照，陳玉珍當時說要試試看，沒想到隔天上節目就以深V洋裝亮相，臉書封面也換了照片，網友大讚「水喔！有自信就是美」「可以強悍、可以溫柔的可愛女人」「有女人味，水噹噹」。

昨（18）日徐巧芯在臉書PO出一張合照，表示「我跟新朋友」。一旁的陳玉珍拿掉眼鏡、刷上睫毛膏，口紅、耳環、項鍊通通有，新造型讓網友驚呼連連，表示「太神啦」「哇！差好多喔」「玉珍委員看得滿順眼」「扯爆！」還有不少人根本認不出是陳玉珍，說「那是誰」「第一秒完全認不出來」。

先前陳玉珍穿深V洋裝受訪時，被記者問到身材最滿意的地方時，陳玉珍看了自己身體一下，回說「沒有啊，都差不多啊」，接著又補了一句，笑說「胸部應該還可以吧，我覺得」。

(中時新聞網)