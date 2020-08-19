台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今早繼續提訊在押的立委助理丁復華、前太流負責人李恆隆2人，檢方緊鑼密鼓偵辦，李恆隆幾乎天天都被提訊，比對同案其他同案被告供述。據了解，由於涉案立委多半未鬆口，檢方有意策動李恆隆為「汙點證人」。

據了解，丁復華已是檢調第二度提訊，檢調懷疑，丁為老闆廖國棟居間轉送李恆隆賄款800萬元，但丁、廖供述不一，丁坦承與白手套郭克銘碰面過2次，第3次為廖國棟親自接洽，現場還有一只皮箱，疑裝了百萬元賄款。但廖否認收賄，並指錢疑似被丁侵吞。

但檢調認為，丁對於案情仍是避重就輕，因此針對800萬賄款部分，檢方日前先提訊過廖國棟後，決定今再進一步訊問丁復華釐清。

丁復華遭羈押後，曾向高院提起抗告，強調家裡還有幼子及年邁母親要照顧，不可能逃亡，且沒有直接證據證明其收受款項，但高院認為，丁復華與同案共同被告、證人間所述互有不一，彼此又互有親誼，有利害關係，有勾串的高度可能性，有羈押禁見必要，駁回他抗告。

(中時 )