和泰車(2207)旗下高級進口車品牌LEXUS今年至今銷售年增兩位數並再創同期新高，今年可望再挑戰新高銷售數字，超越去年的2.2萬台。目前LEXUS在台銷售累計已達20萬台，每年進廠維修保養達30萬台規模；和泰車除了引進新車並提升據點之規格，預計二年內可完成全部23個據點之引裝升級。

LEXUS總代理和泰汽車，於8月18日在全新落成的LEXUS北台中據點，發表LC CONVERTIBLE GT旗艦敞篷跑車。和泰車表示，台灣一年的旗艦敞篷跑車市場約十台，此次發表之車款拿到配額12台，目前已有5台的詢問。

LEXUS目前全台共有23個服務據點，預計今年再新增屏東一家新的服務據點，共達24個；為提高服務品質，近年也啟動服務據點的升級改裝，預計可在二年內完成全部據點之升級。

看好台中市高級車市場，這次連土地共斥資10億元打造LEXUS北台中據點；同時發表LC CONVERTIBLE GT旗艦敞篷跑車。全新LC CONVERTIBLE延續LC車系GT跑車魅力，並加入軟頂敞篷設計，瞄準高端跑車市場。

LEXUS今年以來銷售優於預期，7月掛牌達2,635台，連續三個月奪下豪華車品牌冠軍。LEXUS 1-7月份累計銷售台數達14,202台，比去年同期成長11.2%並創下同期歷史新高，在消費景氣逐漸回溫的情況下，相信2020年度會是LEXUS創下更高紀錄的一年。

LEXUS LC於2017年正式發表，LC CONVERTIBLE延續過去LC優雅銳利的線條，搭配軟頂敞篷的設計，時速50公里以下，僅需15秒即可快速開篷；本次發表的LC 500 CONVERTIBLE建議售價588萬元，另外，Limited Edition為LC CONVERTIBLE全球限時限量生產車型，建議售價620萬元。

(時報資訊)