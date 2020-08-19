康友-KY(6452)昨日依照台灣證券交易所營業細則規定，停止買賣交易，證交所提出四點說明，其中，對於康友-KY已經啟動跨境查核，確認該公司財務狀況，同時，為提升投資人信心，將對KY公司加強今年上半年度財報查核。

康友-KY爆出子公司六安華源廠機器設備已抵押給大陸贛州銀行廈門分行，董事長黃文烈失聯，公司經營高層走人，簽證會計師辭任，連環爆讓公司股票短短半個月內停止交易，投資人血本無歸，證交所也針對後續處理及對KY公司強化監理措施提出四點說明。

1.證交所於接獲投資人檢舉康友董事長黃文烈私人投資公司涉有訴訟情事，即洽該公司說明，該公司7月29日以重大訊息對外說明該等訴訟案件對該公司財務及業務並無影響。

2.證交所8月5日發現黃文烈涉及異常交易事項，隨即要求公司與簽證會計師提供資料，並要求該公司於8月6日召開重大訊息說明記者會，因該公司未能具體說明並提出相關事證，爰依營業細則第49條之1第1項第9款規定，將其上市有價證券於8月10日起列為變更交易方法，並列入財務重點專區，提醒投資人注意相關風險。後因該公司無法檢送109年第2季財報，公告該公司有價證券自8月18日起停止買賣。

3.該案已啟動跨境查核，確認該公司目前財務業務情形，另外，調閱會計師工作底稿，以釐清會計師責任；也分析康友有價證券近期交易狀況，了解是否有異常情形，並與投保中心討論對投資人權益保護可行措施。

4.另為強化對KY公司監理，提升投資人信心，將對KY公司加強今年上半年度財報查核，並與簽證會計師針對重要查核項目進行討論，進一步強化財報可靠性。就業績發表會部分，促請公司董事長或獨董親自出席，說明財務業務管理重點，加強投資人信心。

(時報資訊)