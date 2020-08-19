金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年上半年新契約保費2462.32億元、年減14％，衰退幅度較前5月21％收斂，主要受惠投資型美元保單恢復成長。以幣別觀察，美元、澳元、人民幣保單銷售分別年減0.2％、50％、80％，除美元保單轉佳外，衰退幅度均持續擴大。

金管會統計，2020年上半年投資型外幣保單新契約保費608.01億元、年減達29％，傳統型外幣保單新契約保費1854.31億元、年減8％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、新光、國泰人壽。

美元保單上半年新契約保費79.75億美元、年減0.2％，衰退幅度較前5月10％顯著收斂。其中，投資型保單18.21億美元、年增0.05％，較前5月衰退6％恢復成長。傳統型保單61.54億美元、年減0.28％，衰退幅度亦較前5月11％顯著收斂。

保險局副局長張玉煇表示，投資型保單與資本市場波動關聯較高，首季受新冠肺炎疫情致使波動加劇影響，隨著市場逐步恢復正軌，亦增加保戶購買意願。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、安聯人壽，傳統型美元保單為南山、新光、國泰人壽。

澳元保單上半年新契約保費3.08億澳元、年減達50％，衰退幅度較前5月45％擴大。其中，投資型保單1.32億澳元、年減37％，傳統型保單1.76億澳元、年減達57％，衰退幅度較前5月29％、53％持續擴大。

人民幣保單上半年新契約保費6.78億人民幣、年減達80％，衰退幅度較前5月77％擴大。其中，投資型保單5.24億人民幣、年減達84％，衰退幅度較前5月81％持續擴大。傳統型保單1.24億人民幣、年減17％，衰退幅度則較前5月24％收斂。

前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法國巴黎人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、台灣、安聯人壽，傳統型人民幣保單為保誠、國泰、中國人壽。

(時報資訊)