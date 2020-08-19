7號颱風無花果對台灣無影響，隨之而來的下一個颱風，可要嚴正以待！菲律賓東方一熱帶系統發展中，預估22日前後將有颱風生成，北上朝琉球移動，未來接近台灣過程，不排除造成天氣影響。

中央氣象局資深預報員林定宜指出，今（19日）、明（20日）兩天全台各地及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，高溫約32度；桃園以北受東南風沉降作用影響，高溫有機會達36度。中午過後對流發展，局部地區有短暫雷陣雨，南部平地、各地山區要注意較大雨勢。

林定宜表示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，若生成颱風，將是今年第8號「巴威」。他強調，預報不確定性仍大，目前看法分歧，最有可能的是颱風生成後將沿著太平洋高壓邊緣往琉球前進，「颱風本身或許沒影響，要注意的是它後續是否引進西南水氣。」

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指無花果今登陸廣東南部後，受地形破壞，迅速減弱。根據歐洲、美國模式模擬，若菲東的熱帶擾動發展成颱，22日將通過台灣東側，23日來到琉球海域。

24日起逐漸轉為西南風，台灣附近大氣不穩定的程度，與該熱帶系統所引進西南風強度有關，應持續觀察。

(中時新聞網)