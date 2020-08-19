北市一名司姓客運司機，過去曾因在公車上拾獲50萬元現金，拾金不昧而受表揚為優良司機。如今司姓司機卻被爆出利用「巧克力」誘拐心智有缺陷的女乘客，帶她去開房間，直到她懷孕13周，整起事件才因此曝光。案件經由台北地院審理，該司機辯稱他不知道對方心智不全，但同事聲稱「總站司機都知道」。

據《ETtoday》報導，司姓司機於2015年與被害女子相識，時常下班後載被害女子去她母親的公司之外，有時也會利用假日邀約她一同出遊，利用「巧克力等零食」進行誘拐，前前後後有3次，帶她到北市不同的旅社進行性交。

整起事件，直到被害女子拿驗孕棒驗出兩條線，再經由醫生檢查發現已懷孕13周，進行引產手術後，檢驗胚胎DNA，確認為司姓司機的孩子，才曝光。而該司機，也因此遭到起訴，不過他聲稱「他不知道被害女子身心有缺陷，由於她上車都是付全票的車資，與她是男女朋友親密關係，是兩情相悅，並無不妥之處。」

司姓司機的同事指出，被害人下班她們會成群聚在一起，而總站司機也都知道，其實只要透過聊天，就能知道被害女子與一般人的差異，此說法重重打臉司姓司機外，被害女子也表示，自己並沒有喜歡司機姓司機，會與他出遊只是單純很想交朋友，又再次打臉司男的「交往說」。

過去曾接受表揚「優良司機」的司姓男子，如今因誘拐心智不全的女子，遭起訴，顯得格外諷刺。判決書內容指出，司男利用被害女子渴望交朋友的心，進行誘拐性交，犯行曝光後仍無悔改之心。而遭受此事的被害女子的代理人聲稱，遭到性侵後的她，頭上出現壓力圓形禿，因而建議重判，3次犯案共判3年6月，訂應執行刑6年6月；民事部分，去年底一審判決司男須賠償100萬元，希望能還被害女子一個公道。

(中時新聞網)