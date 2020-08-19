桃園一名男子18日截肢的父親到中壢天晟醫院回診，到了大門卻發現整排車輛違停在醫院大門、急診室門口，害行動不變的患者，只能在大馬路上把自己父親接下車，上前拍照檢舉違規，發現竟是一整排立委的車輛，上前勸說還被司機嗆聲「X你X，拍三X」，氣的上網PO文抱怨立委好大。

網友敘述與違停司機衝突過程，表示當下遭車上司機嗆聲，要求他刪除照片，也不准上傳到網路上，後來警察到現場，也沒有任何開單、趕人的動作，竟然只是打個招呼就走了。

網友把拍到車上有國民黨立委萬美玲競選辦公室的相關名片PO文後，萬美玲18日晚間在臉書立即回應，她的座車是白色廂型車，並非發生衝突的黑色車輛，下車嗆聲的也不是她的司機，不知道黑色車輛是誰的座車，但事件發生自己概括承受，也口頭告誡過她的座車司機，也向民眾道歉。

後來黑色座車找到原來是立委呂玉玲的座車，呂玉玲丈夫桃園市議員陳萬得代為解釋，黑色BMW轎車是服務處的車，但夫妻兩人當下抵達天晟醫院下車，立即就把車子開走，等開完會才通知司機前來接送，不可能在醫院門口停車這麼久，強調司機應該沒有罵人，可以調監視器證明。

中壢警分局則表示，當時員警有到中壢天晟醫院處理，看到車輛確實在接送人下車後就開走，所以沒有開單告發；院方也表示，醫院門口都有警衛協助救護車、民眾就醫車輛疏導等，不可能讓車輛臨停太久，警衛一定會勸導駛離。

(中時 )