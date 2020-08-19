中元普渡商機持續升溫，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網18日宣布首波中元活動買氣年增7成。

為持續助攻買氣，momo《中元祭》第二波優惠活動即日開跑，集結零食、米麵、飲品、罐頭、生鮮等萬件商品5折起，也將續推去年廣受良好反響的「大宗採購服務」。

富邦媒18日同步公布《2020中元箱購零食消費指標榜》，排行榜中潛藏三大採買趨勢，其一是按比例放大原有外包裝的「巨霸包」，外觀吸睛又逗趣近期席捲各大社群媒體版面，各家食品大廠也紛紛跟進推出相關商品。

其次是最具澎湃感的「拜拜箱」，除有眾多品牌集結自家多款經典商品於一箱，momo今年也推出價格區間由499~3,888元不等，內含零食、飲品、罐頭、泡麵等的綜合拜拜箱。另外，應景包裝設計同樣不可少，無論是包裝上寺廟、元寶等的節慶設計運用，或是隨箱附贈的縮小版擲筊擺飾、心意普渡旗等小物都成觸動消費者下標的關鍵。

其中最具吸睛度、澎派感的「巨霸包」商品空降冠軍寶座，包括華元XXL玉黍叔巨霸包單日狂賣破千組，其餘榜上商品亦皆繳出單日熱銷百組佳績。第二名華元Aircorn空氣玉米脆餅量販箱挾新品聲望受到青睞，第三名盛香珍大果實雙味水果凍禮盒，口感涼爽的果凍在今夏不斷提升的氣溫助攻下熱銷。

第四名旺旺超級澎湃箱附贈文創設計縮小版擲筊擺飾，澎派又應景；第五名為年年上榜的可樂果好運拜拜箱；第六名是可樂果清爽系拜拜箱；第七名至十名則依序由歡聚大禮箱2.0、義美澎派拜buy箱、旺旺慶讚中元五拜有保庇箱、大眼蝦蝦餅量販箱。 富邦媒預估買氣將隨著中元節越來越近不斷升溫。

momo看好住宅社區、公司行號大量採購的需求，於去年推行「中元節大宗採購服務」，獲逾百個單位的青睞與使用，特別的是多數公司行號指定綠色商品以求機台順暢運作。momo今年也將持續推動，提供預先填妥預計購買商品名稱、數量、配送地點、聯絡人資訊等相關訊息，email至momo聯絡窗口信箱，就會由專人儘速與消費者聯繫。

momo《中元祭》第二波活動將加碼「每日10點開搶1元精選商品」，以及「滿額登記搶5%momo幣或switch」，8月31日前全站消費滿額集點，可加購獨家卡娜赫拉小動物折疊保冷袋、盥洗化妝兩用包、圍裙及手套鍋墊組等超萌商品。

(工商 )