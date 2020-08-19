去年超過八千名金門老兵，熱烈響應金門縣政府的「金門老兵召集令」系列旅遊活動，加上眷屬親友，帶回倍數以上旅遊人次，創造可觀旅遊商機，今年老兵召集令活動即將在9月30日開跑，為暑假旺季結束後的秋冬帶來小旺季，華信航空高階表示，集團運力充裕，隨時可配合市場需求做增班。

金門航空站在剛過的周末假日，15與16日分別飛了40與43個班次，載客率從92％到100.46％（含嬰兒），航空公司已考慮規劃增班。

金門觀光處科長陳明伶則指出，金門原以小三通為大宗，現在沒了陸客，改接待本國旅客房間數相當足夠，只要航空公司能增班，旅客數就有成長空間。

航空旅遊業者則指出，年輕人喜歡跑澎湖，主要是水上活動多，金門因為有魚雷問題，水上活動很難開發，另金門也缺乏檔次較高的旅館，不過金門縣政府很努力各項推廣活動，包括坑道音樂會、金門中秋博狀元餅、海洋藝術節、與樂高結合的風獅爺文化季、烈嶼芋頭季等。

老兵號召令主要是發給在金門服役過的軍人「2020年金門老兵專屬紀念酒」「金門十景酒之樓重莒光酒品」限量8,000份，活動到12月15日為止，每人限申領一次。另贈送神秘禮物，陪同者可以優惠價購買。

由於金門淡旺季不像澎湖那麼明顯，估計10月底澎湖開始起風後，就會有較多旅客轉往金門。金門縣府指出，很多老兵已經迫不及待規畫返金行程，巡禮當兵據點，懷念軍旅生活，觀光處今年主動招商，鼓勵各行各業共襄盛舉，提供消費優惠、專屬體驗遊程等，共同為老兵圓一個美好的回憶。

觀光處長丁健剛表示，老兵返金除巡禮回憶之外，當年戰地獨具的特色商家，更是老兵回憶軍旅生活酸甜苦辣不可或缺的一部分，邀請民間相關業者一起經營老兵回娘家的旅遊市場，把餅做大。

觀光處表示，十萬大軍駐紮金門的年代，小吃店、理髮廳、冰果室、攝影社、禮品特產、休閒娛樂…等行業，生意興隆，百姓與阿兵哥博感情，形同家人，常為老兵津津樂道，因此鼓勵曾經做過阿兵哥生意的舊雨新知、各行各業加入歡迎老兵返金的行列。

(工商 )