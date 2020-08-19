新光三越七月推超級卡利High短短12天衝出50％成長，並挹注七月單月業績強彈逾24%成長，八月新光三越線上APP滿周年，為回饋APP破120萬會員，自8月19日至8月30日推出APP專屬「超級會員日」，12天推出12大品牌日天天接力登場精選優惠，期帶動八月業績續成長。

新光三越指出，12天12大品牌透過全台15店、APP精選優惠、電商平台美麗台等通路線上線下都能買。新光三越紅色貴賓卡友全台已逾220萬人次，而線上APP會員則破120萬人次，APP可綁skm pay優惠更多，此次主要是延續上半年最受民眾熱烈喜愛的「超級品牌日」打造成會員專屬優惠的「超級會員日」，力邀法雅客、DIOR、[i]Store、肌膚之鑰、Dyson、福里安花神、TOM FORD、PHILIPS、集雅社、adidas、PORTER、老行家／正官庄等12大品牌，天天推出品牌旗下最夯商品，以獨家的價格、專屬的回饋只限新光三越會員專屬搶購。

除此之外更加碼於新光三越APP精選優惠推出品牌專屬折價券和體驗券，讓會員靠櫃再獨享體驗好禮或專屬服務。

其中由法雅客領軍，獨家首發推出買華為MateBook D14就送SWITCH LITE，集雅社則針對電視／冷氣機推出獨家滿額購，更加碼APP線上送1000元品牌優惠券，此外包括勝博殿、黃亞細亞肉骨茶、檀島香港茶餐廳、Key Coffee等祭出買一送一「好吃專區」優惠。

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