由中興大學與中國工程師學會得獎人聯誼委員會，共同舉辦「智慧科技的應用」觀摩交流活動，18日在興大圖書館第一會議室舉行，下午則參訪興大育成中心，以期促進產學交流與合作機會。

該活動由興大校長薛富盛擔任引言人，並邀請興大學者、專家，分享農業科技、生物科技、智慧機械等領域最新研究成果；另安排下午參訪興大育成中心，以期促進產學交流與合作。會場，多家育成廠商展現豐碩成果，與來賓分享。

興大重點發展農業生物科技，培植農業綠環境、環境保育與防災科技、人文社會科學等領域；另以地利之便，支援中科園區廠商，引領台灣綠色工程及精密機械產業發展，研發成果豐碩，並積極推動傑出研發成果的商品化，引領創新產業發展。

此次活動特別邀請到楊明德、盛中德、陳政雄、賴永康、陳全木，及黃介辰等六位教授，進行專題演講；而下午活動除參訪興大育成中心國農大樓外，同時邀請產學研鏈結中心主任林佳鋒及組長謝昌衛，帶領育成廠商-育生生醫公司、漢鼎智慧科技公司、台灣塔奇恩科技公司、智耕創新公司、大自然生技素材公司、康呈生醫公司，及加特福生物科技等進駐廠商，進行產業演講及由專人設置展示區展現成果。

中國工程師學會，由張秘書長率隊參訪，且該學會的興大學生分會12位會員，也參加此次活動。該活動由中興大學副研發長蔡清池主導，蔡清池同時也是中國工程師學會得獎人聯誼委員會副主委。 目前興大進駐廠商共計60家廠商，培育家數居中部大學之首，更為國內產學發展貢獻，占有一定比重。興大以發展生物科技、農業科技及智慧機械，為該校培育重點。

(工商 )