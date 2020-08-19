金管會公布上市櫃公司公告申報2020年第二季財報狀況，扣除金控及未如期出具財報的東貝（2499）、恩得利（1333）及康友-KY（6452），上市櫃公司上半年營收14.2兆元、年減3.92％，但稅前淨利9412億元、年增0.61％，獲利仍逆勢維持成長。

證期局副局長郭佳君表示，上市公司東貝及上櫃公司恩德利已連3季財報難產，於4月7日停止交易迄今，若半年內未能恢復交易，最快11月中旬將面臨下市櫃命運。而康友則是第二季財報難產，昨（18）日起停止交易，若狀況未能改善，最快明年3月將被迫下市。

金管會統計，不含第一上市的上市公司上半年營收12.8兆元、年減4.06％，但稅前淨利8199億元、年增0.79％。不含第一上櫃的上櫃公司上半年營收1兆元、年減1.39％，但稅前淨利916億元、年增5.17％。

而第一上市公司上半年營收3678億元、年減4.99％，稅前淨利287億元、年減12.5％。第一上櫃公司上半年營收269億元、年減12.94％，稅前淨利10億元、年減達52.38％。合計第一上市櫃公司上半年營收3947億元、年減5.57％，稅前淨利297億元、年減14.9％。

郭佳君表示，上市公司上半年獲利成長，主因半導體業受惠高效能運算相關應用需求提升、5G智慧型手機持續出貨，電腦周邊設備業因疫情帶動居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆電及伺服器需求，以及電機機械業今年無清算子公司認列減損影響。

而上櫃公司上半年獲利仍維持成長，亦包括半導體業受惠5G通訊需求增加、帶動客戶拉貨動能提升。而其他電子業因疫情及中美貿易戰影響，帶動部分公司出貨增加，以及生技業部分公司採權益法認列投資收益增加，均挹注獲利表現維持成長。

(時報資訊)