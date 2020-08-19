連鎖餐飲集團六角（2732）宣布啟動轉型三部曲，透過數位會員經濟、電商新零售、智慧店鋪全球化推動Foodtech數位商業模式，包括推出「六角雲美食通」線上購物平台及全球首家智慧店鋪iChatime，並規畫將數位創新轉型經驗輸出全球，創造營運成長新商機。

六角董事長王耀輝表示，集團2017年推出「六角美食通」APP，陸續新增電子錢包、線上外帶等功能，今年全面優化服務，新增多元行動支付、電子票券預購轉贈及訂閱制服務，由國泰世華銀提供行動支付與金流優化服務，並給予電子票券預購轉贈的信託協助。

王耀輝指出，目前六角美食通APP台灣會員達30萬名、重複消費率約20～30％，澳洲則有70萬名、印尼逾30萬名、加拿大逾10萬名會員，並持續成長中。未來計畫持續異業結盟合作，除了互導會員外，更能票券轉贈、支付互通、點數互換，打造點數生態圈。

其次，六角聯手91APP、以新零售OMO概念打造「六角雲美食通」品牌電商平台，以「讓家擁有餐廳的美味」為核心概念，虛實融合串聯門市、APP、網路及跨境，以新餐飲營運模式，使消費者購買六角旗下品牌商品更快速便利。

王耀輝表示，「六角雲美食通」電商平台自8月開始推行迄今，短短半個月已締造百萬元業績，明年電商平台單月營收以達300萬元為目標。未來亦將長期規畫跨境電商策略，把品牌和商品銷往海外。

最後，六角旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」本月於竹北開出全球首間iChatime智慧店鋪，導入協同合作機器人及智慧機器製成產品，可縮短產品製程時間、保留產品風味一致性，並能有效降低營運成本。

六角執行副總王麗玉表示，智慧店鋪約可節省3～5成人力成本，但並非開設的唯一目的，而是希望提升店員服務品質，有更多時間與消費者面對面互動。且長期而言，消費者在智慧店鋪的點餐資料可直接上雲端，未來可輸出國外達成全球化，取得全球客戶數據。

王麗玉指出，智慧店鋪單店投資成本約6～7萬美元，與一般店面差異不大，未來規模化後成本有下降空間。考量餐飲業必須是「有溫度的服務」、以及日出茶太品牌定位及產品售價，智慧店鋪仍會保留店員配置，不會打造全自動的「無人店」模式。

王麗玉表示，竹北店目前處於試營運階段，僅達董事長王耀輝想像的8成，將持續調整至最適模式，預期未來2～3個月在台開出第2家，並鎖定人力成本較高的歐美市場，規畫透過新代理商導入，預期明年有機會在其他國家看到iChatime智慧店鋪。

(時報資訊)