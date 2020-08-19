彰銀（2801）主辦全球線材供應商耀億（4430）5年期10億元聯合授信案，已順利募集完成，並於昨（18）日舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團，與耀億董事長王昭仁完成簽約。

耀億在彰化和美鎮發跡逾45年，此次為公司成立以來首次籌組聯貸案，由彰銀擔任主辦暨管理銀行，包括台銀、華銀、永豐銀、兆豐銀、王道銀及中信銀等7家金融機構參與，最終獲銀行團超額認購達180％，顯見耀億營運績效深獲各銀行同業支持與肯定。

耀億長年專研各種專業用線製造，生產的釣魚線、球拍線及工業用線等品質優異，獲得多家國際品牌大廠青睞，近年更擴展不織布製品等短纖事業，並積極研發環保可回收材料產品，與宜家家居（IKEA）攜手合作開發多項居家類產品。

耀億透過精實產品開發製造實力及優質客戶服務，長年已與多家品牌客戶及通路建立夥伴關係，整體經營實績殷實，並持續掌握市場趨勢、投入資源，進行新產品、新市場、新應用及新客戶開發，為未來營運成長動能奠下深厚基礎。

(時報資訊)