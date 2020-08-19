連鎖餐飲集團六角（2732）2020年上半年營運雖受新冠肺炎疫情衝擊，稅後獲利降至近9年同期低點，但單季表現開低走高。展望下半年，董事長王耀輝認為谷底已過，下半年展店步伐將較上半年加速，整體表現可望優於上半年。

六角受疫情延燒全球衝擊，首季每股盈餘（EPS）創0.2元新低。隨著旗下杭州瑞里營運自3月陸續解封後逐月復甦，集團單月合併營收自5月起觸底逐季回升，使第二季合併營收雖降至2年低點，但歸屬母公司稅後淨利季增達74.6％，每股盈餘0.35元。

六角上半年合併營收17.06億元、年減26.61％，仍創同期第3高。歸屬母公司稅後淨利0.22億元、年減87.03％，為近9年同期低點，每股盈餘0.55元。不過，7月自結合併營收4.23億元，月增12.18％、年減10.55％，站上今年以來高點。

王耀輝表示，上半年台灣整體狀況與去年相差不多。國外最嚴峻時期落於3～5月，集團透過視訊與國外代理商溝通管理。雖然近來疫情有二度爆發跡象，但認為各國不會繼續鎖國、呈現「與疫情共存」狀態，市場消費水準將逐步恢復去年水準。

王耀輝指出，上半年雖面臨疫情衝擊考驗，但集團展店腳步並未停歇、仍淨增70～80家店。展望下半年，包括澳洲、印尼、菲律賓、加拿大等地持續展店，並新增挪威代理商、預計9～10月開出首店，同時也將進軍帛琉開出首店，下半年展店數將高於上半年。

中國大陸方面，王耀輝表示，杭州瑞里在市場洗牌下逆勢走強，目前總店數已達1700多家，今年營收可望持平去年水準。至於珍奶熱潮出現退燒的日本市場，由於日出茶太積極打入在地商圈、並非鎖定觀光區展店，受衝擊程度小，9月將在愛知縣再展2家店。

(時報資訊)