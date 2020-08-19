後疫情時代消費信心逐漸回升，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)第3季營收有機會將逐月墊高，第4季旺季將重返成長軌道，並全力衝刺全年成長目標。法人認為，泰昇今年全年度有機會再賺進一個資本額，以目前股價來看，現金殖利率超過5%。

泰昇看好疫情影響下醫療產品利基大，營運領域將切入醫療產品佈局，初步進行高規格醫療口罩生產，預計於今年第4季量產並透過現有通路銷售，之後將再規劃其他醫療產品線，以因應東協國家及其外銷市場龐大需求。

泰昇說，後疫情時代民生消費市場逐漸恢復，公司同步加強產品行銷力度，第3季營收有機會逐月增加，第4季旺季營運可望重返成長軌道，並將積極達成全年度營運成長目標。隨著未來世界經濟重返正軌，以及美中貿易衝突加劇引發的全球供應鏈轉移，將大力拉動東協國家經濟重回高成長，其中多方預測越南將是最大受益者，公司對近期展望仍抱持審慎樂觀態度。

泰昇受肺炎疫情衝擊民生消費市場，上半年營收9.27億元，年增0.36％，不過，原物料成本下跌毛利率維持高檔約37%，帶動稅後淨利1.95億元，年增41.75％，創同期歷史新高，每股盈餘為4.97元。

(時報資訊)