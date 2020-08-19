美國、大陸衝突可能升溫？前駐紐西蘭大使、駐美代表處政治組組長介文汲接受媒體專訪表示，因美國大選將在11月舉行，他認為，美台官方互動升溫，一些舉動已明顯觸及大陸紅線，挑起兩岸局勢升溫，最符合美國利益，他觀察，10月美國將有更多做法。

美國海軍學院在其8月《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊登了前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）及前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）的聯名文章〈The War that Never Was？〉（從未有過的戰爭？），預測解放軍將在2021年1月19日至1月21日美國總統交接期的三天內，解決台灣問題。

《紐約時報》曾撰文指出，日前美國衛生部長阿札爾訪台，意味在兩超級大國之間正在醞釀的意識型態之爭中，台灣將扮演越來越重要的角色。據《中評社》報導，介文汲近期接受港媒《超訊》月刊專訪，他表示，在網路Google搜尋「中美一戰」，可發現相關檢索資訊超過1億條，這表示擔心衝突爆發和預測衝突的人都非常關注。

未來「美台官方是否會有更高級別的互動？」，介文汲指出，在互動升溫背景下，他不排除未來美國國務郷蓬佩奧出現在台灣的可能性，畢竟距離美國大選時間剩不到3個月，這是一段非常不可預測的時期，因美國總統川普的選情告急，打台灣牌、「中國牌」，這是很明顯的選舉策略，且美大選通常會在10月激烈化。

至於「美、陸兩大國是否可能爆發軍事衝突？」，介文汲分析，直接爆發軍事衝突可能性非常低，他以美國華盛頓立場來看，為防堵大陸崛起，最符合「美國利益」的，就是劍指大陸核心利益的台灣問題，挑起一場兩岸間的軍事衝突，此舉可很大程度上影響大陸國家的整體發展，這也是美國近期不斷支持台灣的背後理由。

最後，對於兩岸網友所關心的，「美軍醫療船艦是否會停泊台灣港口？」、「美方有無可能邀蔡訪問華府？」，他回應指出，這些都是美國手上可用的牌，對川普選情都有好作用，還是要看北京方面的反應。

(中時新聞網)